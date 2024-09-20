Запустить высокоскоростной поезд Туркестан-Шымкент предложил депутат

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Запустить высокоскоростной пассажирский поезд, соединяющий Туркестан и Шымкент, предложил депутат мажилиса от фракции партии AMANAT Уласбек Садибеков. Все из-за увеличения количества аварий на дорогах. По данным департамента полиции Туркестанской области, с начала года на автобане произошло 64 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 89 человек, 21 погиб.

«Фактически многие жители сегодня не удовлетворены платным автобаном. Во время встречи с жителями Туркестанской области, я стал свидетелем того, что водители и местные жители обеспокоены условиями на платной дороге Западная Европа – Западный Китай. Причина в том, что увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, количество смертей», — говорит Уласбек Садибеков, депутат мажилиса парламента РК.

Протяженность транспортного коридора Западный Китай – Западная Европа по территории Туркестанской области составляет 417 километров. Платная дорога, уверен мажилисмен, не отвечает стандартам высокого качества и безопасности. Часто аварии происходят из-за животных, которые выбегают на проезжую часть.

Депутат предложил усилить меры безопасности пассажиров на вышеуказанной дороге, снизить стоимость платной дороги до тех пор, пока участки дорог будут отремонтированы и будут соответствовать требованиям, и рассмотреть вопрос строительства высокоскоростного пассажирского поезда, соединяющего Туркестан и Шымкент. Это также было бы удобно для работающих там чиновников и туристов, посещающих духовную столицу и город республиканского значения.