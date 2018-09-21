Полицейские спасли жизнь женщине на трассе в Костанайской области

Происшествие случилось 19 сентября на автодороге сообщением «Костанай-Алтынсаринский район» около 22.00.

Автопатруль батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Костанайской области в составе Сарсенбая Нурмагамбетова и Ибрая Ракимгалиева заметили автомашину, стоявшую на обочине, передает alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Стражи порядка подъехали узнали причину остановки.

Водитель автомашины Денис Тарасов сообщил, что в салоне с приступом находиться его 53-летняя мать. Женщина нуждалась в срочной госпитализации. Полицейские, включив световые проблесковые маячки, в срочном порядке сопроводили легковую автомашину до Костанайской областной больницы. Сотрудники БДПП ДВД Костанайской области успели вовремя доставить мать Дениса Тарасова в больницу, где ей смогли оказать необходимую помощь.

«Ребятам из батальона большое спасибо, отдельная благодарность медикам. Без всякого преувеличения полицейские спасли жизнь матери, ускоряя ее госпитализацию, — говорит Денис Тарасов.

Стражи порядка не только сопроводили автомашину с тяжело больной женщиной, но и оповестили специалистов в больнице, которые подготовились к госпитализации.