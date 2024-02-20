Спасение девушки попало на видеожетон патрульных в Шымкенте

Жительницу Шымкента чудом спасли от падения с высоты 4 этажа. Сообщается, что она пыталась совершить суицид.

Увидели девушку соседи, они и вызвали полицейских. Стражи порядка оперативно прибыли на место. Девушка сидела на карнизе окна подъезда и могла сорваться в любой момент.

Двое инспекторов остались на улице и начали с ней переговоры, стараясь всячески отвлечь ее внимание. Еще двое в это время зашли в подъезд и поднялись на нужный этаж.

Воспользовавшись тем, что девушка отвлеклась, полицейские схватили и втянули ее внутрь. С горожанкой проведена профилактическая беседа. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.