Жизнь 2-летнего малыша спасли полицейский и медсестра

В нестандартной ситуации оказался полицейский в Туркестане.

У двухлетнего мальчика начались судороги прямо на улице. Мать побежала за помощью к полицейскому. Ерик Акмолдаев, схватив ребенка, занес его в ближайший магазин, где по воле случая оказалась и медсестра.

“Я делал все, что мог. В этот момент ко мне подошла другая женщина, представившись медсестрой. Затем мы вместе стали оказывать первую помощь. Я держал мальчика, а пришедшая на помощь горожанка вытянула ребенку язык, чтобы он не проглотил, и мы спасли малыша. Ребенка с мамой увезли на скорой помощи”, – рассказал полицейский.

Мать мальчика не может найти слов, чтобы отблагодарить патрульного.

“Полицейский спас моего ребенка от смерти. Выражаю огромную благодарность. Такие люди достойны любой награды”, – говорит женщина.

Сейчас ребенок в больнице, где принимает лечение.