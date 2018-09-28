Глава государства посетил Шымкентский НПЗ, где познакомился с итогами модернизации нефтеперерабатывающего завода. Нурсултан Назарбаев пообщался с сотрудниками завода и поручил далее наращивать объемы производства нефтепродуктов.

«Работайте дальше. Желаю Вам удачи», — сказал Президент Казахстана.

Напомним, проект модернизации Шымкентского НПЗ стартовал еще в 2011 году в рамках Программы Новой Индустриализации. Мощность проекта — 6 млн.тонн нефти в год. Сумма инвестиций — 580 млрд. тенге. Проект модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ реализуется в два этапа. На первом этапе предприятие наладило выпуск бензина и дизельного топлива экологических классов в К4 и К5 (аналог Евро-4 и Евро-5), принятых в странах Таможенного союза. 15 августа начали выпуск высококачественной продукции заданного качества. Установка каталитического крекинга RFCC мощностью 2 миллиона тонн сырья в год спроектирована и построена по технологии американской компании UOP. До приема прямогонного мазута обеспечен стабильный прием энергоресурсов — топливного газа, электроэнергии, охлаждающей воды, воздуха КИП, азота и водяного пара, подключено энергетическое оборудование, полевые приборы, распределенная система управления технологическим процессом и противоаварийной защиты, циркуляция мазута. 28 сентября введен в эксплуатацию комплекс RFCC, который позволил увеличить глубину переработки на заводе, производство бензина и дизеля, соответствующих по качеству экологическим классам К-4 и К-5.

В ходе осмотра завода Нурсултан Абишевич подошел к сотруднику НПЗ, узнал его профессию и пожал руку. Сопровождали Главу Государства министры и аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Нам удалось связаться с парнем, к которому подошел Нурсултан Абишевич и узнать его впечатления о встрече.

«Я не ожидал такого. Сильно переживал. Потом он подошел и протянул руку, я не растерялся. Мы поговорили с ним, мне было очень приятно. Он спрашивал про работу, где учился. Было приятно увидеть его в реальности. Пока родным еще не рассказал, но они обрадуются. На самом деле были переживания, а теперь уже приятные воспоминания», — сказал Женис Усембаев.

Шуддин Саидов