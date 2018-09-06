Сотрудники линейного отдела полиции станции Шымкент провели встречу с родителями и преподавателями учеников шымкентских школ, подозреваемых в вандализме.

На станции Шымкент школьники камнями разбили несколько окон проезжавших пассажирских составов, но были задержаны полицейскими. Так ученики средних классов отметили последний день каникул.

Аида Макашева, инспектор группы ювенальной полиции ЛОВД г. Шымкента:

«31 августа 2018 года примерно в 10 часов утра на станции Шымкент были зарегистрированы факты боя стекла в двух пассажирских поездах. Наша оперативная группа выехала на место происшествия и задержала несколько подростков, которые как было установлено, били стёкла. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело по 294-й статье уголовного кодекса. Ведётся следствие».

О случившемся было сообщено педагогам школы и родителям учеников, после чего они были приглашены на беседу. Как и следовало ожидать, учителя бросились на защиту своих учеников, и даже усомнились в результатах расследования.

«Это же маленькие дети — 3-й, 4-й, самый большой 7-й класс. Разве могли они разбить стекла, вы можете представить себе, что они размахивались с такой силой, чтобы разбить стекло? Это немножко сила и ловкость нужна», — убеждали учителя.

Впрочем эти аргументы полицейские легко парировали, продемонстрировав при этом неплохое знание физических законов.

«Когда камень летит, поезд своей скоростью усиливает удар. А дети стоят уже готовые с камнями в руках и когда они кидают, достаточно небольшого касания камня об стекло, чтобы оно разбилось. Для этого особых усилий не нужно. Но мы сейчас здесь собрались не для того, чтобы обсуждать кто это мог сделать, а затем, чтобы впредь не допускать таких происшествий», — убеждали собравшихся полицейские.

Родители вины детей отрицать не стали, посчитав её очевидной.