Возможны задержки поездов из-за масштабного ремонта ЖД путей

Казахстанцы столкнулись с задержкой поездов. Составы опаздывают на полчаса, а то и на час.

В АО «Казахстан Темир Жолы» говорят, все потому что проводится ремонт рельсовых путей. В этом году на магистрали проводят самый большой за последние годы объем работ.

Перевозчики рассказали, что возможны задержки поездов сообщением Астана – Алматы, Алматы – Петропавловск, Шымкент – Астана, Жезказган – Алматы, Алматы – Уральск. Но ремонт необходим, он позволит увеличить скорость движения на отремонтированных участках до максимально возможной, обеспечить надежность всех технических устройств, включая системы автоматики, телемеханики и связи, и повысить безопасность движения поездов.

«При ремонте вводятся временные ограничения скорости поездов, что влияет на соблюдение расписания движения пассажирских и грузовых поездов, проведение путевых работ необходимо для обеспечения жизнедеятельности железной дороги, также безопасности движения поездов а также для подготовки инфраструктуры к перевозкам массовых социальных грузов это зерно, уголь. Мы извиняемся за временное неудобство и просим население отнестись с вниманием«, — говорит Нариман Дюсекеев, пресс-секретарь АО «Пассажирские перевозки».

Ремонт путей в стране начался еще в марте, он проводится на участках в Атырауской, Актобинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской и Алматинской областях. Капитальный ремонтом уже охватили почти 300 километров путей. Строители производят замену рельсовых опор и скреплений, дефектных шпал. Проводится также укладка щебня. До конца года ремонтом охватят свыше тысячи километров путей. В планах заменить больше 100 тысяч шпал и 634 комплектов стрелочных переводов.