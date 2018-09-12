Рискуя собой вынес из горящей квартиры двух пенсионеров шымкентский пожарный

Молодой пожарный Абзал Жакибаев в этот раз был не на службе. У него был выходной, он был у друзей в гостях, когда по соседству случился сильный пожар, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

В минувшую среду старший пожарный пожарной части №1 города Шымкент, сержант гражданской защиты Абзал Жакибаев был в гостях у друзей. Поздно вечером, когда они уже выходили из дома с друзьями, один из жильцов сообщил им, что в доме 137а горит квартира и возможно в ней находятся люди.

Заметив полыхающую квартиру, Абзал попросил друзей вызвать пожарных, а сам, не дожидаясь прибытия расчетов, бросился к месту происшествия. Не задумываясь о том, что при нем нет привычной спецэкипировки, побежал спасать людей. Он поднялся на четвертый этаж и увидел разгорающийся пожар. Квартира была заперта изнутри, из окна валил дым. Абзалу пришлось выбить входную дверь, в этом ему помогли соседи. В это время усилившийся огонь перекинулся на дверь, ведущую в коридор, и пламя охватило уже всю кватиру.

Молодой пожарный, намочив свою одежду и накрывшись, пошел в квартиру, соседи хотели остановить его, но он успокоил их, сказав, что работает пожарным и ему приходиться сталкиваться с такой ситуацией каждый день.

Густой и сильный дым, сильный огонь затрудняли поиск людей, однако Абзал сумел найти пожилую женщину и вынести в безопасное место. Узнав, что внутри остался еще один человек, пожарный отправился на спасение второго человека. К счастью, никто серьезно не пострадал. Так, благодаря решительным и умелым действиям, Абзал Жакибаев смог спасти жизнь двоих людей.

Вскоре на место происшествия подоспели спецмашины с пожарными. В результате оперативной работы пожарных огонь был потушен в течении 20 минут. Абзал помогал своим коллегам.

«Отрадно, что еще несколько человеческих жизней были спасены нашими доблестным пожарным, а ведь не успей он вовремя, все могло бы быть по-другому. Через несколько дней в департамент по чрезвычайным ситуациям города Шымкент от спасенных людей поступило благодарственное письмо», — отметил Руслан Иманкулов.