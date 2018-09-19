Об этом рассказали в Ассоциации защиты прав потребителей и предпринимателей Северного Казахстана, передает 24.kz.

Испорченный минтай жительница города купила в одном из супермаркетов. Червей семья обнаружила только во время трапезы.

Остатки рыбы сразу же отправили на экспертизу. Санитарные врачи выявили в минтае сразу три вида паразитов.

По словам представителей торговой точки, где был куплен товар, всю партию, а это порядка 10 килограммов, они вернули поставщику.

Всего, по предварительным данным, в регион из России завезли 7-8 тонн рыбы.