Самый длинный автомобильный туннель в Казахстане строят на юге страны. Подземный объект общей протяженностью 1 километр возводят в селе Шакпак Толебийского района на границе Туркестанской и Жамбылской области. передает 24.kz.

Пробивкой дороги через возвышенность занимается зарубежная компания. Работают здесь около 150 человек, 30% из них – иностранные специалисты. Для организации встречного движения здесь строят сразу два туннеля.

Один из них сдадут в эксплуатацию уже к концу этого года. В нем начали проводить освещение, видеонаблюдение и шумоизоляцию. А строительство второго ожидается в 2019 году. Общая стоимость проекта – 8,5 млрд тенге.

Как уверяют подрядчики, благодаря качественным материалам и высоким технологиям туннель сможет прослужить автолюбителям до 100 лет.

Кадыр Кадыров, инженер-проектировщик: — По проекту в данный момент мы левую сторону уже открыли, пробили. Сейчас идет расширение радиуса. Также ведутся работы по геомембране, изоляции туннеля, таркетту бетона и армирование. Также две опалубки у нас со стороны правого и со стороны левого туннеля. В данный момент в левом туннеле ведется опалубка бетона, а в правом – взрывные работы.