Трасса «Западная Европа-Западный Китай»: АЗС, СТО, кемпинги, кафе, туалеты

АО «НК «ҚазАвтоЖол» обследовано 205 объектов дорожного сервиса вдоль международного транзитного коридора «Западная Европа-Западный Китай».

Реализация развития объектов дорожного сервиса включает в себя многотопливные заправочные станции, гостиницы, кафе, автомойки, станции техобслуживания и площадки отдыха. На сегодняшний день в Казахстане имеется 77 охраняемых стоянок на дорогах республиканского значения, планируется строительство 41 типовых площадок отдыха, которые будут предоставлять весь перечень услуг дорожного сервиса.

На сегодняшний день существуют проблемы с содержанием холодных туалетов. В частности, большинство из них быстро переполняются по причине безответственного отношения граждан в части выброса пластиковых отходов в яму.

Кроме того, силами подрядной организации «Казахавтодор» еженедельно производится очистка туалетов (ассенизация выгребной ямы, подсыпка туалетов песком) , вывоз мусора, а также уборка территории. Поэтому, АО «НК «ҚазАвтоЖол » призывает пользователей автодорог не мусорить на объектах ОДС и уважать труд работников дорожного сервиса!

Следует отметить, вдоль МТК «Западная Европа-Западный Китай» появляются все больше качественных больших комплексов дорожного сервиса, новых современных АЗС с пунктами питания и благоустроенными туалетами, которые оказывают круглосуточный сервис согласно требованиям Национального стандарта.

Планомерная работа по развитию дорожной инфраструктуры простимулировала интерес частных инвесторов, готовых вложить средства в развитие дорожного сервиса. В настоящее время Казавтожол совместно с областными Акиматами проводит активную работу с потенциальными инвесторами, способствуя созданию благоприятных условий для бизнеса, готового размещать ОДС вдоль транснационального коридора.

АО «НК «ҚазАвтоЖол» приглашает к сотрудничеству заинтересовавшихся инвесторов для размещения объектов дорожного сервиса. Общество готово предоставить площадки отдыха для размещения объектов придорожной инфраструктуры на ответ.хранение, а также их содержания. По вопросам сотрудничества: +7 7172 648746

Напомним, что в рамках цифровизации одним из нововведений прошлого года стал запуск мобильного приложения KazWay, в которое внесены все объекты дорожного сервиса, населенные пункты и пункты медицинской помощи на дорогах республиканского значения с возможностью осуществления телефонного звонка. Данное приложение работает в режиме, доступно для платформы iOS и Android.

Вместе с тем, для планирования поездок на дальние расстояния специалистами Общества внесены все объекты дорожного сервиса вдоль МТК «Западная Европа-Западный Китай» с фотографиями и описанием в общедоступные карты Google Maps и Яндекс Карты. Более подробная информация по объектам дорожного сервиса: https://drive.google.com/open?id=1Mu2LBt_Efl2Me7VHwG4Wh5FOpL1_mYvy&usp=sharing