Строительство единственного в Казахстане подземного тоннеля на границе с Жамбылской и Туркестанской областями продлится до 2021 года. Объект должны были сдать ещё в конце 2019 года, но из-за обвала одного из участков тоннеля сроки продлили, передает Otyrar.kz

Изначально строить подземку из двух веток планировала иранская компания, спустя время они отказались от работ, после чего тендер выиграла компания из Азербайджана. Строители уверяют, одну ветку тоннеля сдадут уже в феврале 2021 года.

Строительство подземного тоннеля длинной почти в километр продолжается, уже в феврале 2021 года планируют сдать только одну часть. Строительные работы тогда были приостановлены из-за обрушения грунта на переплёте тоннеля, теперь его поверхность укрепили специальным бетоном, работы здесь не останавливались.

Специальные опоры тоннеля привезли из Азербайджана, такие в Казахстане не выпускают, в состав бетона входит цемент марки К25. Это значит, что опора тоннеля будет крепкая даже во время землетрясения. Проектировщики уверяют, работают на совесть.

«В конце февраля мы планируем завершить работу левого тоннеля, там уже откроем движение, что касается правого тоннеля там проведут еще несколько взрывов, а уже к концу июля 2021 года планируем строительство завершить», — сказал Назим Гаджиев, директор компании «Еvroskona».

Проект финансируется Всемирным банком развития, еще в 2017 году в Правительстве приняли решение, именно на этом участке в Тюлькубасском районе пробить два тоннеля, при этом по всем параметрам они должно быть безопасным для движения как для легковых авто, так и для крупногабаритных. К слову, в этом тоннеле можно будет перевозить и взрывоопасный груз.

«Общая сумма проекта строительства тоннеля составила 8,4 млрд тенге. Завершение строительства запланировано в 2021 году», — сообщили в министерстве Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

«Здесь горная местность, и поэтому было принято решение провести строительство именно в этой горной массе. То есть, она укоротит и облегчит движение основных транспортных средств. Естественно в этом тоннеле будет обеспечена полная безопасность. Там предусмотрена специфика установки всех инженерных сетей, что касается видеосвязь, противопожарная сеть и радиосвязь», — сказал Назим Гаджиев, директор компании «Еvroskona».

Новый тоннель должен облегчить движение транспорта по трассе Западная Европа -Западный Китай, особенно в зимнее время, ведь именно на этом участке регулярно зимой заметает несколько километров трассы. А еще строительная компания построит еще дорогу к тоннелю, длиной в 30 км.

Шуддин Саидов