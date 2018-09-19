День открытых дверей, который прошел на шымкентском цементном заводе, собрал ветеранов предприятия, инвесторов, руководство завода и всех сотрудников на одной площадке. Отметим, мероприятие приурочили к 60-летию завода. К слову, с 2016 года завод входит в немецкую группу компаний «HeidelbergCement».

На площадке перед цементным заводом непривычно оживленно, к месту празднования стекаются люди. По тому, как они радостно приветствуют друг друга, нетрудно догадаться – этой встречи многие ждали. Анатолий Клешов работал на предприятии с первого дня его основания. И даже после выхода на пенсию продолжал работать здесь, вплоть до 2015 года. Ветеран производства с радостью отмечает позитивные изменения на родном предприятии.

«Этот завод для меня родной, потому что я работал на нем с самого первого дня. Большая часть жизни прошла на заводе, но я не сожалею ни о чем. Наоборот, горжусь. Пришел на завод по направлению комсомола. Начал работать слесарем, дослужился до главного механика. В годы Союза мы 15 лет были на первом месте среди всех 15 республик. Ездили обмениваться опытом на Украину и в Сибирь, за границу. Это мы их учили, как увеличивать объемы производства», – вспоминает Андрей Клешов.

АО «Шымкентцемент» – одно из старейших и крупнейших предприятий по производству цемента в Казахстане. Производственная мощность составляет 1,3 млн. тонн цемента в год. За 60 лет своей работы предприятие заработало прекрасную репутацию в отношении обеспечения качества своей продукции и высокого уровня предоставляемых услуг. Завод внес огромный вклад в развитие Казахстана, его экономики. Суммарный объем производства цемента за все годы работы завода, на сегодняшний день, составляет около 78 миллионов тонн. В 1998 году предприятие стало частью итальянской цементной компании Italcementi Group, а в июле 2016 года завод «Шымкентцемент» вошел в состав HeidelbergCement Group. Это произошло в рамках глобального приобретения концерном HeidelbergCement компании Italcementi Group.

«В декабре 2017 года на заводе АО «Шымкентцемент» было завершено строительство новой сухой линии, которая отличается своими современными показателями по охране окружающей среды, технике безопасности и экономичности. Важной вехой в истории завода стала глубокая модернизация с переводом технологического процесса с мокрого способа на сухой, что позволило нам значительно увеличить эффективность производства, до минимума уменьшить воздействие на окружающую среду и стать в один ряд с самыми современными производителями цемента в Казахстане и мире», — отметил генеральный директор АО «Шымкентцемент» Виталий Кайзер.

ДЛЯ СПРАВКИ: HeidelbergCement – немецкая компания, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей строительных материалов, занимающая второе место в мире по производству цемента. В Казахстане компания «HeidelbergCement» представлена 3 цементными заводами: ТОО «Бухтарминская цементная компания», ТОО «КаспийЦемент» и АО «Шымкентцемент». Помимо цементных заводов компании принадлежит сеть терминалов по продаже цемента, расположенных по всей стране, а также несколько бетонных заводов и щебеночные карьеры.

Основным достоянием компании являются люди. Штат сотрудников АО «Шымкентцемент» составляет 351 человек. Компания не забывает и о своих пенсионерах, которые ежегодно получают материальную помощь от компании. Поощряет и лучших из лучших сотрудников. Среди награжденных сегодня и сотрудники лаборатории. Они на своем боевом посту даже не смотря на праздник.

На сегодняшний день компания производит 7 видов цемента. Вся продукция соответствует требованиям ГОСТа и стандарта API 10 А. К слову, АО «Шымкентцемент» является единственным Казахстанским производителем цемента, получившим официальный аккредитованный сертификат, подтверждающий, что тампонажный цемент АО «Шымкентцемент» полностью соответствует требованиям стандарта Американского Нефтяного Института.

Роль завода в компании HeidelbergCement в Казахстане была отмечена в поздравительной речи генерального менеджера компании HeidelbergСement в Казахстане Романа Кемпе. «Шымкентцемент» растет и развивается, поставляет на стройки цемент высокого качества, находит новые пути и решения. И я очень рад, что такое предприятие два года назад вошло в состав Группы HeidelbergCement.

«Шымкентцемент» усилил нашу Группу, упрочивались позиции нашей компании на рынке Казахстана. Очень многое из того, что было наработано в Шымкенте, мы внедряем на наших других предприятиях. Многолетний опыт работы, сплочённый коллектив и безупречная репутация продукции всегда были фундаментом успеха вашего завода. Пусть это послужит фундаментом и для будущего успешного развития всей нашей компании в Казахстане», — выразил надежду Роман Кемпе.

В завершение для гостей завода была организована экскурсия на новую линию, во время которой всем рассказали о достоинствах и преимуществах сухого способа производства.

Саида Турсуметова