Кто должен платить налог на добавленную стоимость?

А вы сдали отчет по налогу на добавленную стоимость? Как выяснилось, эту форму отчетности сдают не все ТОО и ИП.

Какие виды деятельности не облагаются НДС и что грозит, если отчет не сдан вовремя рассказал руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Нурмаханбет Сейткул.

Налог на добавленную стоимость — это налог, который добавляется к цене товара или услуги. Не все предприниматели платят налог на добавленную стоимость. Освобождены от данного вила налога те, кто занимается продажей лекарств, акцизными марками, ломом и отходами цветных и черных металлов. В Казахстане действуют две разные налоговые ставки. 0%- для товаров на экспорт, 12%- для работ и услуг, связанных с международными перевозками- для товаров, работ и услуг, продаваемых в стране. А оплатить его можно, не выходя из дома.

Нурмаханбет Сейткул, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Налог на добавленную стоимость можно платить через Кабинет налогоплательщика, мобильное приложение е-Салық Азамат, мобильные приложения банков, и через портал eGov.kz».

Уплата либо неуплата налога на добавленную стоимость зависит от товарооборота. Если товарооборот превышает 20 тыс. МРП в год, то налог на добавленную стоимость уплачивается индивидуальными предпринимателями, ТОО и юридическими лицами, нерезидентами, иемющими филиалы и офисы , адвокатами, нотариусами, оценщиками и другими лицами, занимающимися частной практикой.

Нурмаханбет Сейткул, руководитель отдела Управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Напоминаем, что предпринимателям необходимо представить декларацию по налогу на добавленную стоимость . Форма 300.00 направляется ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным. А срок уплаты налога на добавленную стоимость-25-числа включительно. Если товарооборот предпринимателя превышает лимит, то в течение 10 дней необходимо подать заявление в налоговый орган об учете по НДС. В противном случае будет наложен штраф. Например, если в период с 1 января по 30 августа оборот ИП превысил 20 тыс. МРП, то до 10 сентября необходимо подать заявление в налоговый орган».

Если предприниматель во время не оплатит НДС, ему грозит штраф в размере 50 МРП, в текущем году это 184 600 тенге, плюс 15 процентов оборота за период просрочки регистрации, говорят фискальщики.