О том, сколько имущества поступило в госсобственость и кто ведет их учет, хранение, оценку и дальнейшее использование, рассказал председатель правления АО «Информационно-учетный центр» Жанасыл Оспанов, передает Kazpravda.kz.

«Согласно нормам закона РК «О государственном имуществе», учетом, хранением, оценкой и дальнейшим использованием имущества, поступившего в республиканскую собственность, занимаются департаменты госимущества и приватизации. Это могут быть конфискованное имущество, вещественные доказательства, обращенные в доход государства на основании судебных актов, клады, содержащие вещи, относящиеся к культурным ценностям, подарки, переданные государственным служащим, безвозмездно перешедшие в республиканскую собственность, в том числе оформленные в таможенном режиме отказа в пользу государства», – сказал Оспанов.

Так, по информации Минфина РК, в 2017 году принято на учет департаментов госимущества и приватизации имущество в количестве 26 576 тыс. ед. (недвижимость — 73 ед., транспорт — 888 ед., нефть и нефтепродукты — 1129 тн., ГСМ — 1 539 тн., алкогольная продукция – 4 097 тыс.ед., спирт — 608 тыс. л., табачная продукция – 216 тыс.пачек, ТНП — 21 106 тыс. ед., доля в 24 ТОО).

Закреплено имущество за государственными юридическими лицами 272 тыс. ед. на сумму 2 533 067 тыс. тенге (37 объектов недвижимости – 1 555 019 тыс. тенге; 98 ед. транспорта – 584 997 тыс. тенге, 480 тн. ГСМ – 51 614 тыс. тенге, 23 367 ед. оборудования – 144 749 тыс. тенге, 248 210 тыс.ед. ТНП и прочие – 196 685 тыс. тенге) и уничтожено 991 336 тыс. ед. – 20143 тыс. тенге.

На 1 июля 2018 года на учете числится имущество в количестве 15 682 тыс. ед. (недвижимость – 21 ед., транспорт – 586 ед., нефть и нефтепродукты – 192 тн. и 275 куб.м, ГСМ – 655 тн. и 15 тыс. куб.м, алкогольная продукция – 869 тыс.бут., спирт – 181 л, 1,6 тыс.далл, 86 бут., табачная продукция – 523 тыс.пачек, ТНП – 21 106 тыс. ед.).

Закреплено имущество за государственными юридическими лицами 361 783 ед. на сумму 745 072 тыс. тенге (из них: 2 ед. недвижимости – 18 014 тыс. тенге; 52 ед. транспорта – 306 193 тыс. тенге; 73 ед. полувагонов – 354 000 тыс. тенге; 309 тн. ГСМ – 45 251 тыс. тенге; 88 ед. оборудования – 1 456 тыс. тенге; 46 912 тыс.ед. ТНП – 19 201 тыс. тенге; 5 310 ед. автозапчастей – 955 тыс. тенге) и уничтожено 1 050 тыс. ед. – 20 833 тыс. тенге.

Также посредством веб-портала gosreestr.kz осуществляется реализация на электронных аукционах имущества, не востребованного государственными юридическими лицами.

К примеру, за 2017 год и 8 месяцев 2018 года на электронной торговой площадке проведено 3 873 торгов и реализовано имущества на общую стоимость 7,4 млрд. тенге.