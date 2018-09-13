Шардаринский районный суд заочно выдал санкцию на арест еще четверых подозреваемых в убийстве в селе Достык, передает NUR.KZ.

«Всем четверым предъявлены обвинения по статье 99 части 2 пунктам 1, 6, 7, 9 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, способом опасным для окружающих, из хулиганских побуждений), статье 287 части 4 (незаконное хранение оружия) и статье 293 части 3 пункту 2 (хулиганство с применением оружия) УК РК.

Все уроженцы Шардаринского района, в возрасте от 28 до 32 лет, ранее не судимые. Всем определена мера пресечения в виде содержания под стражей на период следствия, сроком на 2 месяца», — сообщил судья-координатор Шардаринского районного суда Сапархан Умаров.

При этом пока еще полиция не задержала подозреваемых – они скрылись сразу после произошедшего убийства. Санкция на арест им выдана заочно. Предпринимаются все меры по их розыску и задержанию.

Напомним, 7 сентября в селе Достык Шардаринского района на поле между фермерами произошла кровавая разборка с применением оружия. В результате был убит 22-летний парень, подрабатывавший здесь грузчиком. Ранения получили еще двое человек, оказавшихся под выстрелами. 10 сентября по данному делу уже были арестованы двое подозреваемых.