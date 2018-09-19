Полиция заявила о задержании третьего подозреваемого в причастности к инциденту со стрельбой у села Достык Шардаринского района Туркестанской области, в результате которого был убит человек и по меньшей мере два человека получили ранения.

Пресс-секретарь департамента внутренних дел Туркестанской области Салтанат Каракозова говорит, что подозреваемый был задержан в городе Таразе.

«В настоящее время по данному уголовному делу подозреваемыми проходят шесть человек, судом санкционирован их арест. Задержанные подозреваемые водворены в следственный изолятор», — сказала пресс-секретарь.

7 сентября сообщалось, что Шардаринский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о назначении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении двух местных жителей, 1987 и 1993 года рождения. Оба они подозреваются по статьям «Убийство» и «Хулиганство». В отношении первого, по словам Каракозовой, расследование ведется также по статье о незаконном хранении оружия. В отношении четырех подозреваемых решение о водворении в следственный изолятор на два месяца суд вынес заочно.

Инцидент со стрельбой произошел 7 сентября близ села Достык в ходе потасовки между работниками местных крестьянских хозяйств. Полиция позднее заявила о задержании двух подозреваемых в причастности к стрельбе. По заявлению полиции, у одного из них было изъято охотничье ружье.