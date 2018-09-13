Суд заочно выдал санкцию на арест еще четверых подозреваемых в убийстве в селе Достык Туркестанской области. Об этом Tengrinews.kz сообщил судья-координатор Шардаринского районного суда Сапархан Умаров.

Все четверо — уроженцы Шардаринского района, ранее не судимые. Возраст от 28 до 32 лет. Их личности установлены по показаниям свидетелей. Всем четверым предъявлены обвинения по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, способом опасным для окружающих, из хулиганских побуждений», «Незаконное хранение оружия» и «Хулиганство с применением оружия».

Молодых людей еще не задержали. Но суд определил им меру пресечения в виде содержания под стражей на период следствия, сроком на два месяца. Принимаются меры по их розыску. Ранее по данному громкому делу были задержаны и арестованы двое — гражданин И. 1987 года рождения и гражданин Т. 1993 года рождения. Им также были предъявлены обвинения по тяжким статьям.

7 сентября в селе Достык Шардаринского района на поле между фермерами произошла кровавая разборка с применением оружия. В результате был убит 22-летний парень — Бердыкожа Улыкбаев.

Молодой человек недавно получил диплом и устроился преподавателем в школе. На поле он подрабатывал грузчиком и во время неожиданной стрельбы в него попали три пули. Ранения получили еще двое человек, оказавшихся под выстрелами.