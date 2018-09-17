Тюлькубасский район – очень благоприятный район для выращивания яблоневых садов. В настоящее время в районе 75 агросообществ, занимающихся выращиванием сельскохозяйственной продукции, в частности яблок.

Большинство из крестьянских хозяйств выращивают такие сорта яблок как « Голден делишес- «Золотой Превосход», «Айдерет» и « Апорт», имеющих большой спрос среди населения на казахстанском рынке.

Если в 2017 году было выращено 23 тысяча тонн яблок, то в этом году планируется собрать 28 тысяч тонн продукции. По словам агрономов района, есть возможность перевыполнения плана в связи с благоприятными погодными условиями для сельского хозяйства.

Если на сегодня в Тюлькубасском районе яблоневые сады занимают 3077 га, то из них 2218 га были засажены саженцами в 2007 году. Наряду с этим в районе развиваются хозяйства, которые поставили себе цель — повысить урожайность яблок с малых участков (на 1 га. земли произрастают 2000 саженцев особых пород яблок).

В районе работают 7 хранилищ овощей и фруктов с общей вместимостью 12500 тонн. В октябре 2018 года в районе планируют запустить в производство хранилище, оборудованное современной технологией и вместимостью до 2000 тонн. Это говорит о том, что яблоки, считающиеся брендом района будут в продаже зимой и весной. Есть в районе и сокопроизводитель, который принимает у населения и агросообществ по договорной цене овощи и фрукты и перерабатывает их. Это означает, что крестьянские хозяйства, занимающиеся выращиванием плодовых культур могут полностью обеспечить спрос населения.