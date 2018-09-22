Диетологи больницы Бригам Уоменс в Бостоне выяснили, что кетогенная диета серьезно увеличивает шансы на развитие серьезных заболеваний. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Science Alert, передают Известия.

Смысл этой диеты заключается в том, что нужно употреблять как можно меньше углеводов, больше жиров, а содержание белков должно быть умеренным. Исследования показали, что такие ограничения «переучивают» пищеварительную систему, что в итоге может привести к анорексии и сбоям в работе органов пищеварения.

Кроме того, такая диета может привести к критическим колебаниям уровня глюкозы в крови, что в будущем сможет привести к диабету. Ученые допускают возможность такой диеты, но придерживаться ее нужно в течение короткого периода времени — от двух недель до месяца.

Ранее в сентябре ученые из Университета Торонто в Канаде выяснили, что быстрее всего нормализовать обмен веществ и снизить вес помогает регулярное употребление мяса с овощами.