Без греха на Новый год: советы шымкентского гастроэнтеролога

Еще каких-то пара дней и наступит долгожданный Новый год! Поздравления, фейерверки, гости… За пару часов до боя курантов будет дан старт марафону праздничных застолий, для многих из нас начнется декада чревоугодия. Для наших желудков, кишечников, печени, поджелудочной железы и селезенки – это настоящая пора испытаний.

Молодые не в счет, они выдержат. Другое дело – люди с хроническими, возрастными заболеваниями, которые к своим годам успели подорвать драгоценное здоровье. Как им не омрачить себе и близким праздник? Ответ на этот вопрос знает врач-гастроэнтеролог ЮКО консультативно-диагностического медицинского центра, кандидат медицинских наук Кулян Камытбекова.

– Кулян Жайляуовна, возможно ли встать из-за новогоднего стола без плохих последствий для организма?

– Разумеется. Главный секрет – всего должно быть в меру. У нас так сложилось, что новогодний стол с его разносолами, дичью, мясом, деликатесами, выпечкой, горячительными напитками – это показатель благополучия семьи, ее достатка. Это гордость хозяйки. Но есть здесь ряд «НО»…

Если человек принимает лечение, медикаменты, то не стоит ни в коем случае употреблять спиртное. Даже одна рюмка выпитого алкоголя способна снизить самокритику и контроль над употребляемой пищей. Горячительное пошло по организму и все – человеку море по колено. Прощай, диета, прощай лечение… А на утро – обострение недуга, вызов скорой.

Повторюсь, алкоголь несовместим с приемом любых лекарств! В лучшем случае лекарства просто не будут действовать, в худшем – дадут нежелательный эффект. К примеру, антидепрессанты в сочетании с алкоголем могут вызвать гипертонический криз, противоаллергические препараты – резкое падение давления; сердечно-сосудистые препараты – нарушения сердечного ритма; лекарства для снижения артериального давления – резкое снижение давления вплоть до коллапса. Вам это надо?!

– Так как же быть?

– В любой диете, скажем, это стол №№1, 2, 3, 4, 5, есть пара-другая рецептов праздничных блюд. Стоит лишь забить в поисковике интернета. Не можете сами, пусть для вас постараются молодые члены семьи, близкие.

– Вы можете ваши советы проиллюстрировать на примере праздничного меню для, скажем, диабетиков. Ведь людей с таким заболеванием в Южном Казахстане очень много.

– Да, конечно. Для диабетиков главное – после праздничной трапезы обойтись без риска скачков сахара в крови. Есть хороший рецепт запеченной индейки. Не нравится индейка, можно использовать любое другое мясо, но желательно избегать красного. Причина этого ограничения понятна – высокий холестерин в красном мясе может увеличить для диабетиков риск развития сердечных заболеваний. Итак, для приготовления легкой и вкусной запеченной индейки вам понадобится обезжиренное масло, чеснок, петрушка, немного соли и перец. Всем этим натереть индейку, поместить в утятницу или упаковать в фольгу и поставить в духовку, разогретую до 180°С. Чем больше размер индейки, тем дольше время приготовления. Проверять ее на готовность надо начинать примерно спустя час. В качестве гарнира подойдет и гречневая каша, и картофельное пюре.

Салат приготовьте из свежих (тепличных) овощей разного цвета. Это могут быть перец, помидоры, капуста, морковь, свекла. Для пикантности вкуса можно добавить в такой салат тонко нарезанные яблоки.

В качестве десерта на новогодний стол можно приготовить томленую грушу. У этого вкусного фрукта, полезного для сердца и кишечника, низкий гликемический индекс. Иными словами, организм будет усваивать и переваривать его медленнее, и уровень сахара в крови не будет резко увеличиваться. Рецепт таков: надо взять четыре груши, почистить их от кожицы, смешать с половиной стакана апельсинового сока, плюс 1/8 столовой ложки имбиря (сегодня он продается в любом овощном магазине), немного корицы и оливкового масла. Смешать все эти ингредиенты, поместить в удобную глубокую сковороду (сотейник). Варить около двух часов на медленном огне при накрытой крышке.

– А что-то из выпечки можете посоветовать?

– Опять же в соцсетях есть милый рецепт под названием «Яблочные криспы». Понадобятся 4 яблока сладкого сорта, стакан овсянки, полстакана муки, ¼ стакана миндаля, две столовые ложки сахара (1/4 ст. ложки заменителя), полстакана корицы, ¼ мускатного ореха, оливковое масло, обезжиренные сливки. Приготовление: нарезать яблоки ломтиками и выложить на сковороду. Смешайте измельченную овсянку, муку, миндаль, сахар, корицу и мускатный орех и посыпьте смесью яблоки. Полейте все оливковым маслом и выпекайте в духовке 30-35 минут при температуре 180°С. Перед подачей блюдо можно полить обезжиренными сливками.

– С диабетиками разобрались. А какое мясо все же предпочтительнее?

– Самое диетическое мясо – это крольчатина. Его можно рекомендовать даже самым маленьким детям. Оно вкусное и от него точно не заболеют, не пополнеют. Нашу традиционную конину, а также курятину и мясо индейки тоже могу порекомендовать. В курятине лучше всего употреблять грудку. Это тоже гипоаллергенный, маложирный и диетический продукт. Из этих видов мяса (лишь бы оно было свежим) можно готовить прекрасные паровые тефтели, котлеты, фрикадельки. Добавить туда молотого чернослива, тыквы, моркови, пропаренного риса. Чем это не праздничные блюда для людей, придерживающихся диеты? Отличное блюдо – телячий или говяжий язык. Вкусно, полезно и изысканно.

– Кулян Жайляуовна, есть ли у вас универсальный врачебный совет на новогоднюю ночь?

– В течение всего дня, имею в виду 31 декабря, у вас должен быть завтрак-обед-ужин. Не нарушайте привычного распорядка. Разве что можете сделать их более легкими, не столь основательными. Это для того, чтобы вы в полночь не сели за праздничный стол голодным. Начинайте с салатов, в которых есть свежие овощи. В таком случае ощущение сытости даст клетчатка, которая содержится в овощах.

– Новый год не мыслим без фруктов и цитрусовых.

– Это точно. Вот их-то не возбраняется есть когда захочется, не «по сценарию». Цитрусовые содержат эфирные масла и органические кислоты, они способствуют пищеварению и очищению от шлаков. Мандарины, апельсины, грейпфрут укрепляют иммунитет и хорошо выводят токсины, а также снижают уровень инсулина в крови. Не зря мандарины называют «зимними семечками», «щелкать» их можно много.

Перестал быть редкостью на наших столах еще один замечательный фрукт для диетического питания – это ананас. В нем, особенно в сердцевине ананаса, содержится бромелайн, который помогает лучше переваривать тяжелую белковую пищу, расщепляет жиры. Ананас содержит много витаминов и минералов, клетчатку, которая заставляет работать наш кишечник.

Еще один штрих для диетического питания – это морские водоросли – морская капуста (ламинария), фукус – это подарок организму. Сегодня водоросли можно купить и на рынке, и в крупных торговых центрах. Это настоящий клад полиненасыщенных жирных кислот, микро- и макроэлементов, витаминов и клетчатки.

Раз коснулись моря, то самое время вспомнить про рыбу. Готовьте ее на свой праздничный стол – варите, припускайте, тушите.

И совет напоследок: не сидите сиднем за столом. Поели? Походите, потанцуйте, делайте потягивания, общайтесь, двигайтесь! Даже в пределах квартиры. Наконец, просто пойте! Нельзя, встав из-за стола, сразу идти спать с полным желудком. Так могут образоваться зоны застоя в организме. Попейте чайку, компот. А перед сном можно выпить любой кисломолочный продукт. Наутро лучше всего сделать небольшую зарядку в виде потягиваний и наклонов, чтобы привести свой организм в тонус, но не делайте резких и активных движений.

Хорошей вам встречи нового года. Берегите себя и друг друга! Здоровья вам и долгих лет!

Фарида Шарафутдинова