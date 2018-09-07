В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев отменят рейсы из-за ремонта взлетной полосы, передает Tengrinews.kz.

«В период с 10 по 21 сентября в дневное время будет закрыта взлетно-посадочная полоса. Ремонтные работы будут производиться с 09.00 до 13.00 по местному времени. В результате чего будут отменены все рейсы, вылетающие и прилетающие в аэропорт до обеда», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Информацию по изменению времени авиарейсов можно узнать в справочном бюро аэропорта по номеру +7 (7172) 702 999 (работает круглосуточно). Как отметили в аэропорту, будет закрыта только взлетно-посадочная полоса, терминалы будут работать в штатном режиме.