Почти все деревья, высаженные в Шымкенте в рамках программы «Шаткал», успешно акклиматизировались.

Пятилетняя программа «Шаткал» была принята по инициативе акима области Жансеита Туймебаева для оздоровления экологической обстановки Шымкента. Под семь скверов было выделено 126 гектаров земли. Первые деревья были высажены в январе прошлого года и сегодня их число достигло 12 тысяч.

Как говорят чиновники, благодаря постоянному уходу 80 процентов саженцев успешно прижились. Для этого пришлось пробурить 4 скважины. На 19 гектарах земли, где воды нет в достаточном количестве, используют капельное орошение.

В жаркий период деревья поливают, а осенью и зимой планируется заняться посадкой. Планируется посадить еще примерно 36 тысяч саженцев.

Сквер, расположенный в микрорайоне Самал, был заложен силами молодёжных и общественных объединений, депутатов. Его площадь около 38 гектаров. Для полива зелёных насаждений сюда проводится водовод. Ухаживают за сквером 25 работников ТОО «ЛТД Турмыс».

Калымкул Алимкулов, мастер ТОО «ЛТД Турмыс»: » Работники приходят сюда уже в девять утра. Наша задача — не дать погибнуть деревьям. В этом году было очень жаркое лето и некоторые деревья, уже начали чахнуть, но слава Богу, нам удалось их выходить. Теперь все чувствуют себя превосходно».

Как обещают власти, число скверов в городе будет расти. Эта программа и в первую очередь расходование средств находятся под контролем городской администрации и депутатов. Только в этом году на зелёный пояс города было выделено 420 миллионов тенге.