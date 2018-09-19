В торговых точках города привычный «кирпичик» уже продают по 60 тенге за штуку. Но есть и такие магазины, в которых цена на хлеб взлетела с 50 до 65 тенге.

Руководители хлебопекарен разводят руками, мол, мука в Шымкенте подорожала. Поэтому и цену на хлеб одновременно подняли на 10 тенге. Продавцы же накручивают свои 4-5 тенге.

Кто возьмет под контроль цены на хлеб и не станет ли он еще дороже, выяснял наш коррепондент.

Хлеб и лепешки в магазины Шымкента привозят каждое утро. Аромат свежей выпечки в торговых точках так и манит горожан. Вот только теперь, чтобы позавтракать с хлебом придется выложить не 50, как все давно уже привыкли, а все 60, а то и 65 тенге. Буханка в одночасье подорожала во всех магазинах третьего мегаполиса страны.

Алена ГАНЦГОРН предприниматель: «Хлеб подорожал, был по 46, мы его продавали по 50 тенге. С пятницы нам сказали, что хлеб подорожает буквально на 10 тенге, что лепешки, что булки. Так что поднимайте цены, мы будем привозить уже дороже. Нам как привозят, мы так и объясняем, что цены подняли, не можем же мы ниже рыночной продавать, мы же в минусе будем. Мы всего 4 тенге с булки имеем».

Хлеб по 60 тенге в разных частях города начали продавать еще с понедельника, и уже сегодня такая цена за румяный «кирпич» установилась во всех торговых точках Шымкента. Горожане таким раскладом дел, конечно, не довольны. Скачок цены ощутимо ударит по карману, особенно в больших семях, где хлеб- основной продукт питания. Правда, самые стойкие шымкентцы уже ничему не удивляются.

Неурожаем зерновых, и соответственно, повышением цены на пшеницу объясняют ситуацию в пекарнях города. Предприниматели разводят руками, мол, они лишь одно звено в хлебной цепочке. И цена на хлеб зависит далеко не от них.

Икрам, предприниматель: «Раньше пшеница 35 была, сейчас 50 тенге за кг, так оно есть, неурожай. Мы спрашиваем, а как же местная пшениц?, Они говорят, что из нее хлеба не выйдет, она корм идет, она на цену вообще роли не играет».

Свет на ситуацию пролил председатель ассоциации хлебопёков «Нан» Абдумалик Комекбаев.

Абдумалик КОМЕКБАЕВ председатель ассоциации хлебопёков «Нан»: «Себестоимость хлеба складвается из разных составляющих. На сегодня резко в цене поднялась мука, выросли тарифы на газ, воду, электроэнергию, цена на бензин тоже подскочила. Отсюда и рост стоимости хлеба. Мы несколько лет сдерживали цену за счет того, что использовали дотационную муку. По нашим расчетам, самой пекарне стандартный формовой хлеб обходится в 45 тенге. Но еще есть транспортировка. Плюс реализаторы хлеба должны хоть 4-5 тенге иметь, да и сама пекарня не может работать в убыток. Главное — рост стоимости муки, которую мы покупаем у северных регионов. Мешок 50 кг стоил 3100 тенге, а сейчас 3900. Вот отсюда и подорожание хлеба. Такая ситуация наблюдается не в первый раз. И если раньше помогало государство — выделяло субсидии, то в 2016 году дотации отменили. Стоимость буханки сдерживали еще два года. В этом уже не смогли. Как ситуация будет складываться дальше сегодня обсуждали в городском акимате».

Будет ли в Шымкенте дотационная мука — вопрос пока открытый.

Напомним, что два года назад стоимость хлеба в Шымкенте выросла тоже сразу на 10 тенге. И его стоимость в 50 тенге продержались чуть больше двух лет. Тогда в местном секторе торговли отдела предпринимательства нашли этому объективные причины: в 2016 в городе закончилась дотационная мука, которая отпускалась предпринимателям по льготной цене, тогда хлебопекари установили отпускную цену — 46 тенге за булку. В магазинах, соответственно, формовой хлеб продавали по 50 тенге. К слову, 46 тенге — это себестоимость продукта по калькуляции, которую провели чиновники совместно с пекарнями.

Такие неуверенные прогнозы на будущее особого оптимизма не внушают. Кстати, дорожает на рынках и в магазинах Шымкента не только хлеб, но и многие другие продукты.

Анастасия Новикова