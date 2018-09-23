Председатель правления Ассоциации по управлению отходами напомнил, почему важно отделять пищевые отходы от пластика, бумаги и жестяных банок.

Председатель правления казахстанской Ассоциации по управлению отходами KazWaste Шынболат Байкулов объяснил, почему в Казахстане перерабатывают небольшое количество мусора. В пример он привёл мусоросортировочный завод KazRecycleService, который находится в Астане. Летом сообщалось, что он перерабатывает лишь 10-11% мусора, передает informburo.kz.

«Оборудование на этом заводе от одного из ведущих производителей в мире. Глубина сортировки сейчас там доходит до 15%. На самом деле этот показатель очень высокий. Это обусловлено составом твёрдых бытовых отходов. Сейчас мы всё ссыпаем в один контейнер. И как правило, та перерабатываемая фракция в виде пластика, бумаги, картона, алюминиевые банки, загрязняется пищевыми отходами. Пролежав несколько дней на солнце в контейнере и попав на сортировку всё это превращается в зловонную кашу, которую очень тяжело отсортировать», – сказал он на пресс-конференции в СЦК.

Поэтому уполномоченные органы и отраслевая ассоциация призывают сперва внедрить двухконтейнерный раздельный сбор мусора. Это с успехом делают сейчас в Астане, считает Шынболат Байкулов. Всю перерабатываемую фракцию нужно складывать отдельно в жёлтый контейнер: макулатура, упаковка, пластик, бумага, чтобы они не были загрязнены пищевыми отходами.

«Тогда объём переработки мусора может вырасти до 70%. Конечно, есть и другой путь – всё это мешать и потом получать топливо. Но позиция регулятора такая, что сжигать ни в коем случае нельзя», – добавил он.

Ответил он и на вопрос о недобросовестных представителях услуг утилизации и случаях, когда отсортированный мусор в итоге складывают в один мусоровоз.

«Снаружи бутафория, а внутри в одно ведро складываются все отходы: этот инцидент имел место в городах. Ставили контейнеры, и всё это вываливалось в один мусоровоз. Ведётся борьба с такими поставщиками. Им сейчас дороги не будет, мы как саморегулируемая организация всегда призываем и местные исполнительные органы, и наше министерство ужесточать требования к таким переработчикам», – подчеркнул собеседник.

Он напомнил, что сейчас, чтобы вывозить мусор, нужно иметь GPS, строительные навигаторы. Так ведут борьбу со стихийными свалками и недобросовестными представителями услуг по утилизации.

«На сегодня в Казахстане накоплено более ста млн тон мусора. Если говорить о горячих точках, то тут всё зависит от региона. Больше всего накоплено отходов в Алматинской области. Далее идут Туркестанская, Костанайская, и в Астане отходов тоже немало», – добавил вице-министр энергетики Сабит Нурлыбай.

В НПП «Атамекен» заявили, что бизнесмены построили в Казахстане несколько мусороперерабатывающих заводов, однако они неэффективны без поддержки государства. По информации палаты предпринимателей, в Казахстане накопилось около 43 млрд тонн отходов производства и потребления, из которых лишь 9% перерабатывают.