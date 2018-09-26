Известный российский футбольный журналист Борис Ходоровский в своей статье на OneDivision о розыгрыше Кубка СССР по футболу 1979 года особое внимание уделил четвертьфинальному поединку московских «Динамо» и «Спартака», сыгранному в Шымкенте, сообщает Sports.kz.

«На первом этапе 48 команд провели матчи в восьми зонах, победители которых получали путевки в четвертьфиналы. Теплых краев в СССР было предостаточно. Матчи проходили в Грузии и Таджикистане, Армении и Казахстане, а также в Крыму и Краснодарском крае. Правда, статус турнира пострадал. Стадионы поселков Почтовое и Белогорск, да даже Евпатории и Бахчисарая, Нурека и Курган-Тюбе явно не соответствовали требованиям всесоюзных соревнований.

Даже в четвертьфиналах только львовские „Карпаты“ и тбилисское „Динамо“ принимали соответственно куйбышевские „Крылья Советов“ и душанбинский „Памир“ на своих родных аренах. Два других полуфинала состоялись на нейтральных полях в городах, которые не то, что в высшей лиге чемпионата СССР никогда представлены не были, но даже о первой лишь мечтали. В закарпатском Мукачеве киевское „Динамо“ уступило ЦСКА, а самое известное столичное дерби с участием „Динамо“ и „Спартака“ состоялось в казахстанском Чимкенте. Представляете, что бы сегодня творилось в Москве, прими функционеры РФС решение отправить спартаковскую торсиду и динамовский легион болеть за своих даже в Сочи!», пишет российское СМИ.

В том кубковом московском дерби в Шымкенте, кстати, уверенно победили динамовцы — 3:0.