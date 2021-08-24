Несколько дней хожу под впечатлением услышанной фразы: «В чем смысл твоего высшего образования, если ты бросаешь на улице мусор, который в конечном счете уберет человек без образования?»

Все верно. Глядя на то, как метут, вычищают наши улицы дворники, проникаешься к ним в первую очередь уважением, а потом – если не жалостью, то сочувствием: каждый день выгребать выкинутые кем-то мусор, а то и дерьмо – такое не каждому по силам.

Тема настолько «зацепила», что предложила приятелям обменяться мнениями по этому поводу. Вот отклики лишь нескольких из них. Людмила: «В итоге не такое уж оно (образование) и высшее…»

Ольга: «Мне всегда жалко этих уборщиков: то снег, то осень с листьями, то ветер, то дождь, а они бедные на своем закрепленном участке содержат для нас и гостей город в чистоте. Считаю, что для диплома в первую очередь нужна внутренняя культура и уважение к окружающим».

Роза: «Может быть и наоборот. Ребята из фирмы по чистке ковров на мой вопрос «Балам, почему не учитесь?» ответили: «Апай, у меня два диплома о высшем образовании, есть семья, кредиты и живу на квартире, а работы нет. А здесь платят каждый день… Было давно, а из головы не выходит».

Алексей: «У нас сейчас и дворники с высшим образованием тоже встречаются. У меня есть знакомый Жомарт. Высшее образование в России получил. Автор нескольких патентов на изобретения. Пил, вернулся в Шымкент. Работал дворником. Не знаю, жив ли он? Должен быть на пенсии».

Хорошая новость по теме. В Шымкенте стартовал традиционный конкурс-акция «Чистый город». Его организаторы – акимат города Шымкента и ОЮЛ «Гражданский Альянс г. Шымкента».

Напомню про основные цели и задачи конкурса.

Цель – привлечение к участию жителей многоквартирных домов, членов товариществ собственников жилья и частного сектора к вопросам благоустройства и озеленения, санитарного состояния дворовых территорий и внутриквартальных улиц.

Задачи:

– совершенствование форм работы с населением по месту жительства;

– комплексное благоустройство дворов и других территорий города;

– воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства.

И это позволяет решить сразу несколько задач – от улучшения обратной связи между жителями и районными акиматами до комплексного благоустройства дворовых территорий и, конечно, воспитания бережного отношения к городу и создания условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства.

В конкурсе могут принять участие жители города Шымкента: жильцы домов, домкомы, председатели уличных комитетов, участковые полицейские, молодежь, школьники, проживающие на территориях – подавшие заявки на участие в конкурсе «Чистый город».

Конкурс проводится по номинациям: 1. «Лучший двор» (по каждому району 1, 2, 3 места, всего 12 мест); 2. «Лучшая улица» (по каждому району 1, 2, 3 места, всего 12 мест); 3. «Лучший район» (3 места); 4. «Лучший участковый инспектор» (по каждому району 3 места).

Номинация «Лучший двор» будет проводиться среди дворов многоэтажных домов. Двор, набравший наибольшее количество баллов по таким конкурсным критериям, как благоустройство, озеленение и санитарное состояние, становится образцовым.

Номинация «Лучшая улица» будет проводиться среди улиц жилищных секторов. Улица, набравшая наибольшее количество баллов по таким конкурсным критериям, как озеленение и санитарное состояние, становится образцовой.

Номинация «Лучший район». Лучшим будет признан район, в котором не только наибольшее количество благоустроенных дворов и улиц, но и тот, администрация которого помогала жителям – участникам конкурса. Оцениваться будет взаимодействие, техническое содействие и прочие виды сотрудничества и поддержки.

Номинация «Лучший участковый инспектор». Один из главных критериев отбора – жители довольны работой участкового инспектора, вверенная ему территория считается образцовой и безопасной.

Куда подавать заявки? В рабочие группы, созданные при Абайском, Аль-Фарабийском, Енбекшинском, Каратауском акиматах города Шымкента по адресам:

– аппарат Абайского акимата, пр. Тауке хана, 3, телефон 53-03-16;

– аппарат Аль-Фарабийского акимата, ул. Тыныбаева, 49, телефон 54-96-54;.

– аппарат Енбекшинского акимата, ул. Толстого, 119, телефон 43-31-09.

– аппарат Каратауского акимата, мкр. «Нурсат», 24/1, телефон 77-45-63.

Специальная конкурсная комиссия изучит поступившие документы в течение трех рабочих дней и направит на городской уровень.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо сдать следующие документы: заявление на участие в конкурсе (1 экз.), анкету участника конкурса (2 экз.), копию удостоверения личности; фото улицы или двора и другие сведения (благодарственные письма, грамоты и т. д.). Общий объем не более 10 страниц. Все материалы должны быть подписаны и пронумерованы. Заявки от участников принимаются до 27 ноября 2021 года.

У каждой номинации свои критерии оценки. К примеру, номинация «Лучший двор» будет оцениваться комиссией по содержанию в порядке фасада здания, придомовой территории, состоянию подъездов многоэтажных домов. Посмотрят на состояние пешеходных дорог, бордюров, дворовых площадок, наличие и состояние дворовых ограждений, малых архитектурных форм, детских игровых площадок, мусорных площадок. Будет учитываться уровень озеленения и ухоженности придомовой территории (наличие и состояние цветников, деревьев, искусственных ограждений из лигуструма).

Заинтересует комиссию и санитарное состояние подведомственной территории, наличие и содержание мест отдыха, скамеек, детских игровых площадок, наличие и содержание в чистоте урн по видам мусора, номерных знаков и табличек на домах. Очень важный критерий оценки – участие жителей в совместной работе по благоустройству и озеленению придомовой территории, поддержанию чистоты и порядка, проведение субботников, проявление инициативы в эстетическом оформлении двора, сотрудничество жителей с участковыми полицейскими в деле соблюдения общественного порядка.

Победителям конкурса по каждому району присуждаются поощрительный и три призовых места (1, 2 ,3,), а также будут вручены денежные сертификаты и дипломы от акимата города Шымкента. Общий призовой фонд – 5 млн тенге. Время проведения конкурса – с 10 ноября по 10 декабря 2021 года.

Присоединяйтесь! Поднимайте соседей – с высшим и без высшего образования. Превращайте среду своего обитания если не в оазисы, то в места, достойные вашего проживания. Полюбите свой двор, улицу, район и город. Убедитесь, что мы живем в богоизбранном месте. Наш город, он такой классный! Пусть станет еще и чистым.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА