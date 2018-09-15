15 сентября 2018 года в 04-18 поступило сообщение на пульт управления оперативных дежурных о пожаре на бывшем шинном заводе.

Сообщалось, что в Енбекшийнском районе Шымкента по улице Капал батыра б/н, в индустриальной зоне «Ордабасы» на территории бывшего шинного завода, в отдельно-стоящем цехе по изготовлению деревянных и пластиковых окон и дверей ТОО «РАМ» произошло загорание крыши 4-х этажного здания.

Тушение пожара осложнялось высокой температурой горения, наличием сильного задымления, быстрым распространением огня по горючим конструкциям кровли здания, затрудненностью подъезда к зданию.

Из-за наличия угрозы обрушения перекрытия 4 этажа тушение пожара осуществлялась снаружи здания с безопасного расстояния. Имелась угроза распространения огня на соседнее здание через воздушные галереи.

Для защиты от перехода огня через галереи на другие здания были поданы стволы с большим расходом воды ПЛС (пожарный лафетный ствол).

​Бесперебойная подача воды в зону горения обеспечивалась от трех ближайших пожарных гидрантов, расположенных на территории зоны, путем подвоза воды и с помощью автоцистерн и водовозов, также были установлены две пожарно-насосные станция на расстоянии 350 м одна от другой.

Общая площадь пожара составила 5000 кв.м. Пожар локализован в 06-34 и ликвидирован в 07-50. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Выезжали ДЧС (85 сотрудника и 22 ед. техники), в рамках взаимодействия привлечены городские аварийные службы. Местные исполнительные органы предоставили 8 единиц техники.