В Шымкенте на Аллее семьи в микрорайоне Карасу состоялось открытие детской площадки.

Площадка соответствует всем современным стандартам, здесь установлены спортивный и игровой комплексы, дерево знаний. Игровое оборудование рассчитано на разные возрастные категории и подходит для детей от 1 до 10 лет. Площадка имеет резиновое покрытие, которое является не травмоопасным. Объект передан жителям двора на безвозмездной основе.

На официальном открытии детской площадки присутствовали аким Аль-Фарабийского района Г. Мауленкулов, первый заместитель директора ЮКОФ «Народный банк Казахстана» А. Макулбаев. После официальной части детей ждала развлекательная программа с участием аниматоров.

В этом году в рамках акции ожидаются такие благотворительные проекты, как приобретение инватакси для городского общества инвалидов.