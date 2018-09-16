В Шымкенте по проспекту Байдибек би автомобиль насмерть сбил пешехода

В Шымкенте в ночь с с субботы на воскресенье по проспекту Байдибек би произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП погиб 26-летний мужчина.

Как рассказывают очевидцы ДТП, молодой мужчине перепрыгнул через ограждение, которое разделяет дорожное полотно проспекта. В этот момент со стороны города в сторону поселка Кайтпас на скорости двигалась «Нексия» под управлением 20-летнего водителя. Увидеть человека на трассе водитель машины не ожидал, заметил его в последний момент, попытался резко затормозить, о чем свидетельствуют следы торможения, но времени было не достаточно. В итоге мужчина попал под автомобиль.

На месте ДТП работали дознаватели, а бригаде скорой медицинской помощи, которая приехала на место происшествия, пришлось только констатировать смерть пострадавшего на месте.

Ернар Балабеков