В ближайший год автопарк Шымкента основательно обновится.

На заседаниях в городском акимате не раз поднималась тема о состоянии общественного транспорта, который обслуживает маршруты в Шымкенте. Большая его часть находится в плачевном состоянии.

На последнем совещании аким города пообещал обновить автопарк и приобрести новые автобусы. Первая партия в 30 единиц техники уже обслуживает маршруты города. Сегодня в строй встали еще 9 автобусов.

Вместительные, удобные, недорогие в обслуживании. По шымкентским дорогам будут курсировать дополнительные новые автобусы белого цвета. 9 единиц техники сотрудникам управления пассажирского транспорта и автодорог уже презентовали в одном из городских автопарков.

Новенькие автобусы с логотипом третьего мегаполиса уже колесят по городским маршрутам. Пассажирский транспорт успел неплохо себя зарекомендовать.

Они обеспечивают перевоз пассажиров на 65 маршруте. Он был выбран не случайно — ведь этот маршрут один из самых загруженных в городе. Разгрузить такие маршруты — это одна из приоритетных задач управления автодорог и пассажирского транспорта, которая уже начала претворяться в жизнь. Теперь горожане могут ездить на новеньких автобусах с комфортом.

Автобусный маршрут № 65 соединит отдаленный микрорайон Тассай с центром Шымкента. До работы, учебы, больницы, торговых центров на нем ежедневно будут добираться тысячи шымкентцев. Первые пассажиры новых автобусов наконец смогли насладиться поездкой с комфортом.

В ближайший год весь автопарк Шымкента планируется обновить. Новая партия автобусов должна прибыть в город-миллионник в январе-феврале 2019-го. С транспортными компаниями, которые приобретут общественный транспорт для обслуживания городских маршрутов, будет заключен договор сразу на 10 лет. Это станет бесспорной мотивацией для владельцев компаний-пассажироперевозчиков.