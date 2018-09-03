Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Кызылординской и Туркестанской областях, передает пресс-служба Казгидромет.

С 4 по 6 сентября в Кызылординской области местами ожидается северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду и пыльная буря. Днем 4 сентября порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.

Вероятность шторма 90-100 процентов. 4 сентября местами по Туркестанской области ожидается усиление восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 процентов. Ранее сообщалось, что в предстоящие трое суток холодный и обширный антициклон с севера будет распространяться и далее на Казахстан. В большинстве областей республики температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 3-5 градусов.