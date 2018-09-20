Туберкулёз является самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире, опережая СПИД. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения.

В 2017 году инфекцией заразились 10 миллионов человек и умерли от заболевания 1,6 миллиона. При этом благодаря усилиям мирового сообщества с 2000 года удалось предотвратить 54 млн смертей от туберкулёза и добиться ежегодного сокращения новых случаев заражения на 2%.

Однако в ВОЗ предупредили, что каждый четвёртый житель Земли является потенциальным носителем инфекции, и призвали к незамедлительным действиям по предотвращению заболевания, увеличению финансирования на борьбу с туберкулёзом.