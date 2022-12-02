О важности регулярной сдачи анализов на ВИЧ рассказали медики

Первые случаи СПИДа были зафиксированы в Африке, США и на Гаити в середине 70-х годов. В Шымкенте ВИЧ- инфекция впервые выявлена в 1993 году.

Чаще заболеванию подвержены люди, ведущие беспорядочную половую жизнь, дети, рождённые от матерей заражённых СПИДом, наркоманы, и гомосексуалисты — таким путём от своего партнера заразился молодой пациент центра по профилактике и борьбы со СПИДом в Шымкенте.

«Молодой человек обратился по совету своего друга, решил провести обследование и выявился положительный результат, но при этом зная, что ВИЧ инфекция серьезное заболевание, молодой человек принял правильное решение и начал терапию. Сейчас получает лечение и в целом неплохо перенес препараты. Сегодня у него хорошие анализы, регулярно приходит, поэтому нужно понять, что лечение важно, если заболевание выявлено, то сразу нужно начинать терапию», —говорит врач-инфекционист.

ВИЧ-это вирус, который поражает иммунные клетки. Вирусная ДНК встраивается в хромосому клетки человека и поэтому инфекция считается пожизненной и неизлечимой. Вирус иммунодефицита может перейти в конечную стадию — СПИД, когда организм ослаблен и не в силах противостоять тяжелым инфекциями и опухолям. Чаще всего заражение не проявляется годами, а начальная стадия может пройти как обычное ОРВИ. Специалисты рекомендуют провериться на ВИЧ всем, независимо от семейного и социального статуса.

Кожахмет Маширов, заместитель главного врача «Центра по профилактике и борьбы со СПИДом»:

«Для ключевых групп населения с повышенным риском заражения мы рекомендуем обследоваться не реже, чем два раза в год. Всем взрослым людям, живущим половой жизнью, нужно обследоваться не реже одного раза в год».

Сегодня большинство людей внимательно следят за своим здоровьем и не пренебрегают анализами на ВИЧ.

«Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, я считаю , что это необходимо. Я бы еще, как учитель ввел бы этот вопрос в детскую учебную программу», — говорит житель города.

«Приходилось когда, устраиваешься на работу, сдавать, не ожидала, что он у нас бесплатный и делается быстро», — делится женщина.

«Это очень плохая болезнь и нужно чаще сдавать кровь, чтобы определить», — говорит женщина.

Сегодня с помощью современного оборудования врачи могут определять состояние иммунитета ВИЧ-инфицированных, проводить мониторинг эффективности антиретровирусной терапии. В центре по профилактике и борьбе со СПИДом специалисты работают с высокочувствительными тестами 4-го поколения, которые позволяют распознать вирус на ранней стадии.

«На сегодня работаем с этим анализатором. Получили мы этот усовершенствованный аппарат в 2021 году, анализатор автоматический, закрытого типа, работает с реагентами. Преимущество в том, что анализатор после вставки исследуемых образцов, делает анализы в течение 30-40 минут. Все исследования на выявления ВИЧ инфекции проводятся бесплатно», говорит —Салтанат Сметова, специалист лаборатории.

На сегодня 1520 человек, живущих с ВИЧ, получают терапию, из них у 90% достигнута вирусная супрессия.

Кожахмет Маширов, заместитель главного врача «Центра по профилактике и борьбы со СПИДом»:

«Так как вирус поражает только клетки иммунной системы – лимфоциты. В настоящее время доступны эффективные антиретровирусные препараты, которые приостанавливают размножение вируса в организме. При достижении определенного вируса в крови, человек может жить нормальной жизнью, даже у беременных рождаются здоровые дети. После эффективного лечения ВИЧ-инфицированный не представляет опасность для окружающих даже при незащищенных половых контактах».

В 21-ом веке ВИЧ – не приговор, а заболевание, которое благодаря современным достижениям медицины переведено в разряд хронических. Инфекция, требующая постоянного контроля, терпения и приема антиретровирусных лекарств, благодаря которым ВИЧ-положительные люди могут не только прожить долгую и полноценную жизнь, но и родить здорового ребенка.