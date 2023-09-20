20 лет борьбы с ВИЧ: откровения бывшей наркоманки

60-летняя Светлана живет с ВИЧ-инфекцией уже 20 лет.

Причиной заражения стали наркотики. Пристрастившись к запрещенным веществам, женщина попала в тюрьму, где и узнала о страшном диагнозе. Статус ВИЧ-положительная осужденная не приняла и отказалась от пожизненной терапии.

Светлана (имя изменено): «Я заразилась ВИЧ при употреблении наркотиков через иглу. Нашлись доброжелатели, которые меня на это подсадили и разрушили мою жизнь. Я была в шоке, когда врачи впервые сообщили мне о страшном диагнозе. Честно, я не поверила и отказалась от лечения. Но после выхода из тюрьмы мне захотелось увидеть своих детей и жить с внуками. Я завязала с наркотиками, обратилась к врачу и согласилась пройти лечение. Я борюсь с ВИЧ уже 20 лет, каждый день принимаю лекарства по времени. После терапии, состояние намного улучшилось. Живу ради своей семьи, а о моем прошлом мы стараемся не вспоминать».

ВИЧ в течении длительного времени не проявляет себя, однако медленно , но верно разрушает иммунную систему человека. Зараженный становится беззащитным не только перед злокачественными опухолями, но и перед безобидными инфекциями. Сегодня вирус иммунодефицита человека считается неизлечимым, но коварный недуг можно эффективно контролировать антиретровирусными препаратами.

Балжан Бактыбаева, инфекционист СПИД-центра: «На первом этапе мы беседуем с пациентом и объясняем способы лечения. Терапия проводится согласно протоколу. У нас в центре работают психологи, которые оказывают психологическую помощь пациентам. Для того, чтобы ВИЧ не разрушил человека, необходимо вовремя принимать лекарства и вести здоровый образ жизни».

Самое главное для людей с положительным ВИЧ-статусом вовремя выявить инфекцию и начать беспрерывное лечение. Однако по словам специалистов СПИД- центра, многие пациенты не верят в страшный диагноз и отказываются от терапии. В таком случае врачи принимают необходимые меры для оказания незамедлительного, конфиденциального лечения.