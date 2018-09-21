Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев на заседании Общественного совета рассказал о развитии города Туркестана.

«Вот уже месяц, как мы переехали из Шымкента в Туркестан. В областном центре идет активная работа. Глава государства уделяет большое внимание развитию Туркестана. Туристический потенциал Туркестана очень высок. В прошлом году город посетили более 1 млн. 190 тыс. туристов и паломников и в будущем планируется увеличить их количество. Для этого городу необходимо построить новый аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзал, социально-культурные объекты сервисного обслуживания, подвести необходимую инженерную инфраструктуру», — сообщил аким области Жансеит Туймебаев.

По его словам, с узбекской стороной предварительно согласовано открытие автобусного маршрута «Ташкент-Туркестан-Ташкент» и скоростного поезда сообщением «Ташкент-Туркестан-Ташкент», данные направлены в Министерство инвестиций и развития Республики Казахстан. Все необходимые проекты включены в проект Комплексного плана и представлены в Министерство национальной экономики РК.

«Мы планируем построить котельную и три подстанции, которые необходимы для строящихся новых объектов в Туркестане. На контроле вопросы обеспечения водой и газом. Для оперативного решения жилищной проблемы за счет местного бюджета в Туркестане и Кентау начато строительство 33 жилых домов на 1956 квартир. Я еще раз призываю предпринимателей области инвестировать и работать в Туркестане. Со стороны акимата будет оказана всесторонняя поддержка. После принятия Генерального плана в Туркестане начнется активная стройка», — подчеркнул Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, в ходе заседания был рассмотрен и поддержан проект решения областного маслихата «О переименовании административно-территориальных единиц Туркестанской области» и «О присвоении наименований безымянным улицам города Туркестана и Туркестанской области».

Пресс-служба акимата Туркестанской области