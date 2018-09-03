Выезд на разметку запрещен, если за перекрестком образовался затор. Не желательно разворачиваться, когда возникает необходимость остановиться и пропустить встречный автомобиль.

Пока «вафельницу» внедрили в тестовом режиме. Нарушение правил повлечет за собой штраф, отметили в полиции. За выезд на перекресток во время затора грозит предупреждение или штраф в размере 3 МРП (7215 тенге, или около 20 долларов), а за повторное нарушение – 7 МРП (16 835 тенге, или около 46 долларов).