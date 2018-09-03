Экспериментальная разметка появилась на столичных улицах. На проблемном перекрестке Туран — Сыганак красуется ярко-желтая «вафельница». Она наглядно показывает, куда водителям нельзя выезжать в случае затора, передает Sputnik.
В департаменте внутренних дел города объяснили, что можно заезжать и остановиться на «вафельнице», когда при повороте направо остановка связана с необходимостью пропустить пешеходов. При повороте налево придется уступить дорогу встречному автомобилю и пешеходам, добавили в полиции.
Выезд на разметку запрещен, если за перекрестком образовался затор. Не желательно разворачиваться, когда возникает необходимость остановиться и пропустить встречный автомобиль.
Пока «вафельницу» внедрили в тестовом режиме. Нарушение правил повлечет за собой штраф, отметили в полиции. За выезд на перекресток во время затора грозит предупреждение или штраф в размере 3 МРП (7215 тенге, или около 20 долларов), а за повторное нарушение – 7 МРП (16 835 тенге, или около 46 долларов).