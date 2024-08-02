На сплошной поток машин жалуются жители многоэтажного дома

Жители многоэтажного дома в 17 микрорайоне Шымкента просят власти обратить внимание на их проблему. По их словам, непрерывный поток машин из соседнего жилого комплекса ежедневно проезжает через их двор. Это стало небезопасным как для детей, так и взрослых.

Свой двор жители многоквартирного дома называют не иначе, как проходной. Люди жалуются на интенсивное движение транспорта. Недовольство вызывает тот факт, что автовладельцы используют их двор как дорогу.

Жаксылык Аайтбаев, житель г. Шымкента: «Машины проезжают со скоростью 40-50 километров в час. Делаешь замечание — не реагируют, а если дети выбегут под колёса? Жизнь ребенка не шутка. почему не снижают скорость? Просим, не проезжайте через наш двор».

Болат Мамадалиев, житель г. Шымкента: «Машины туда-сюда проезжают, дорога узкая, во дворе играют маленькие дети, им грозит опасность. Вечером собственникам квартир поставить машину проблематично. Кроме того ни скорая, ни пожарная не могут заехать».

Сергей Балабенко, житель г. Шымкента: «С тех пор, как рядом с нами был построен жилой комплекс, территория наших домов стала не зоной для жильцов, а дорогой для автомобилей этого комплекса. Сейчас невозможно спокойно выйти во двор. Постоянно затор, безостановочный сигнал, который продолжается даже в ночное время. Дети перестали кататься на велосипедах, самокатах. За час ходит до 60-70 машин. Я много раз обращался к акиму района, поднимая этот вопрос».

По словам жильцов, ситуация вышла из-под контроля из-за рядом стоящего жилого комплекса.

Венера Шертаева, жительница г. Шымкента: «Аким сам приезжал на этот объект. И пообещал, когда откроется дорога от Рыскулова, ворота здесь будут полностью закрыты, а перед домом №15а машины не проедут. Но наша проблема не решилась. ЖК огородило свой участок, машины в их двор не заезжают. Поэтому весь поток транспорта направляется по нашей дороге».

Местные власти говорят, разобраться в проблеме можно. Для этого жильцам надо собраться вместе и решить спор сообща.

Марат Тажибаев, заместитель акима Аль-Фарабийского района: «По данным, которые у меня имеются, жители дома 15а сами хотят перекрыть въезд во двор. В ЖК там тоже живут люди, мы ведь не можем ограничивать чьи-то права, указывать им — выезжайте там, или заезжайте вот здесь.

В настоящее время дорога со стороны улицы Рыскулова и аллеи открыты. А жильцы дома 15а не пропускают. В 17 микрорайоне есть доступ через аллею, кроме того есть дорога для пешеходов со стороны улицы Шаяхметова. Жители двух домов — это жители нашего района, поэтому в ближайшее время планируем провести совместное собрание».

Сложившейся ситуацией возмущены и представители экстренных служб. В случае пожара добраться до очага возгорания будет не просто, говорят специалисты.

Байдибек Абылкасым, главный специалист управления по ЧС Аль-Фарабийского района: «Мы находимся в жилом комплексе «Бірлік » по улице Рыскулова, 62, в Аль-Фарабийском районе. Во двор жилого комплекса возможности въехать пожарным машинам нет. Ни со стороны ворот, по улице Рыскулова, ни по Еримбетова».

Представители местной власти обещают вопрос будет решен.

Марат Тажибаев, заместитель акима Аль-Фарабийского района: «Есть отдельные ворота, где есть доступ для пожарных машин. Относительно того, что с других ворот нет въезда, застройщика предупредили. Должен быть заезд с парадного входа. Застройщик пообещал, что расширит вход с двух сторон».

Местные жители ждут, когда, наконец, решится злободневный вопрос и резонно констатируют: давать можно любые обещания, но если что-то случится, спросить будет не с кого.