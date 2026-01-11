В Шымкенте открыли правосторонний съезд с Назарбаева на Байдибек би

В Шымкенте открыт правосторонний съезд с проспекта Н. Назарбаева на проспект Бәйдібек би

По поручению акима города Шымкент Габита Сыздыкбекова в мегаполисе ведётся системная работа, направленная на повышение пропускной способности магистральных дорог, снижение транспортных заторов и обеспечение безопасности участников дорожного движения. Реализуются комплексные проекты по строительству и модернизации съездов, автомобильных переездов и транспортной развязки с учётом текущих и перспективных транспортных потоков.

В рамках данной работы состоялось открытие правостороннего съезда с проспекта Н. Назарбаева на проспект Бәйдібек би. Это позволит не только перераспределить транспортные потоки, но и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и сократить время в пути для автомобилистов.

Стоит отметить, реализация проекта является частью поэтапной работы по развитию транспортной инфраструктуры города и направлена на оптимизацию организации дорожного движения на данном участке.