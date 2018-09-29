Уровень жизни населения Туркестанской области: во втором квартале туркестанцы тратили на потребление на 24 процента денег больше, чем величина прожиточного минимума в регионе.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств доходы, использованные на потребление, в среднем на душу населения за один месяц II квартала 2018 года составили 32100 тенге, что меньше показателя соответствующего квартала 2017 года на 3%.

Во II квартале 2018 года величина прожиточного минимума, в среднем по области, составила 26028 тенге за месяц, при этом доход, использованный на потребление, в среднем на душу населения, превысил величину прожиточного минимума на 24%.

Доля населения области с доходами, использованными на потребление, ниже величины прожиточного минимума составила 11,2%, что на 7 процентных пункта больше, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

Статданные управления статистики Туркестанской области