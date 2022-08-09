Грустная статистика: казахстанцы тратят на еду ползарплаты

За первое полугодие казахстанцы оставили в магазинах и на базарах страны более 6 триллионов тенге.

Соотечественники потратили денег больше на 15 процентов, чем в прошлом году, рассказывают аналитики ranking.kz. А розничные продажи продуктов питания выросли до двух триллионов тенге. Рекорды бьют и расходы на непродовольственные товары — горожане потратили больше четырех триллионов тенге.

Жители Шымкента признаются, что живут от зарплаты до зарплаты. Большую часть своего дохода тратят на продукты питания. Побаловать себя деликатесами и экзотическими фруктами получается не часто, если только экономить на коммуналке, говорят шымкентцы.

«Мы с супругом например 70 процентов своего дохода тратим на продукты, около 200 тысяч тенге. Это я обобщаю, мы ведь еще тратим деньги в продуктовых магазинах. Чтобы экономить деньги, мы например отказались от фруктов и сахара, дорого очень. А также все реже начали готовить еду из мяса«,- возмущена жительница города.

«Мы пришли за картошкой и морковью, смотрю на цены — все дорого, 280 тенге за килограмм картошки, это же ужас! А килограмм мяса вообще 3000 тенге, не можем позволить его себе который месяц»,- говорит пенсионерка.

«На продукты мы тратим около 200 тысяч в месяц, а в семье нас семеро. Нам ведь еще нужно потратиться на мясо, хозяйственные товары. Хочется чего то экзотического, но не можем себе позволить, если берем, то по чуть-чуть»,- рассказывает жительница Шымкента.

Цены на продукты питания бьют по карманам и продавцов. По их мнению, клиентов с каждым годом все меньше, а это отражается на их заработных платах, рассказывают торговцы.

«Я продаю только конину например, цена на него растет каждый год. Например, с прошлого года цена поднялась на 300 тенге. Людей не так много как раньше, так как цены на мясо поднялись. Ведь многие не могут позволить себе мясо, раньше хоть на тои покупали мясо, а сейчас все тихо»,— говорит продавщица мяса.

«Продаем картошку, морковь и лук. Их люди употребляют каждый день, поэтому покупают. А покупаталей на базаре с каждым годом все меньше и меньше«,- заверил продавец.

«Цены по сравнению с прошлым годом выросли конечно. Это по большой части связано с тем, что у нас нет своего. Ведь большую часть продуктов нам завозят из-за границы«,- рассказывает продавщица.

В среднем доход жителей Шымкента за квартал составляет больше 170 тысяч тенге. По данным департамента статистики города, около 48-ми процентов своей выручки шымкентцы тратят на продукты. Чуть меньше жители предпочитают отдавать деньги на бытовую технику, мебель и одежду. А меньше всего горожане тратят деньги на комуслуги и платные дороги.

Жанар Копжасарова, главный специалист отдела труда и уровня жизни населения департамента статистики г.Шымкента:

«Сейчас у нас денежные расходы уходят на продукты питания. Если бы как зарубежом люди больше тратили денег на непродовольственные товары, то есть на одежду и так далее, и если бы цифры поменялись местами с продуктами питания. Тогда, бедности у нас было бы меньше. Когда нужда у жителей идет больше на продукты питания, люди больше будут тратить деньги на это, чем на одежду. Потому что, если денег не хватает на одежду, они попросту не будут тратить деньги на вещи».

Все дорожает, а доходы не растут — реальная жизнь казахстанцев сейчас такова. У жителей нет лишних денег на жилье, путешествие или автомобиль. Решение проблемы эксперты видят в перерасчете прожиточного минимума. А чтобы снизились цены на продукты питания, специалисты считают, нужно чтобы производством пищи занимались местные фермеры.