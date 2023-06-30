Пересчитать минимальную заработную плату и прожиточный минимум просят казахстанцы

Казахстанцы просят пересчитать минимальную заработную плату и прожиточный минимум.

И довести показатель хотя бы до 80 тысяч тенге. Общественники говорят, прожить на нынешнюю «минималку» практически невозможно. Цены на продукты питания, лекарства и коммунальные услуги растут. К тому же даже повышение минимальной заработной платы не успевает за уровнем инфляции.

Пересчитать прожиточный минимум и размер минимальной заработной платы хотя бы до 80 тысяч тенге. Петицию с таким требованием активно подписывают казахстанцы. Люди сетуют на то, что прожить на «минималку» в 70 тысяч, а тем более на прожиточный минимум, который составляет чуть больше 40 тысяч тенге, невозможно. Львиную долю расходов съедают продукты питания.

«Это выживание, цены на некоторые продукты поднялись на 50, а где-то и на 100%. Растут цены на лекарства, растут цены на коммуналку, за все это нужно платить», — говорит Асхат Нурлыбаев депутат маслихата Шымкента.

Цены на базарах и в супермаркетах, аптеках и в магазинах одежды меняются чуть ли не каждую неделю. Инфляция в стране растет, сейчас она составляет больше 18%. И зарплаты за ней не поспевают.

«Минимальная заработная плата в прошлом году была 60 тысяч в этом году выросла до 70. Но если смотреть на инфляцию в этом году по республике она составила 18,1 в среднем, процент инфляции выше чем повышение минимальной заработной платы», — говорит Айгуль Тулеметова экономист .

Активисты также просят пересмотреть методику определения прожиточного минимума и минимальной зарплаты. В минтруда рассказали, что по поручению президента разработали новая методика расчета «минималки». Она будет основываться на двух показателях.

«Согласно методике размер минимальной заработной платы будет определяться на основе двух показателей. Первый-это медианная заработная плата, а второй-производительность труда. Это позволит обеспечить сбалансированность на основе достаточности и платежеспособности», — говорит Балган Касенов, руководитель управления департамента труда и социального партнерства МТСЗН РК.

В состав комиссии по расчету новой минимальной зарплаты войдут представители государственных органов, социальные партнеры и независимые эксперты, работающие в системе оплаты труда. Проект пока находится на рассмотрении.