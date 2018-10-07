Коллег и друзей со 100-летием уголовного розыска на свой странице в facebook поздравил теперь уже известный журналист Игорь Лунин. Прочитавшие отметили в комментариях, что читалось все , как настоящий детектив. Предлагаем и вам вернуться в лихие 90-е.

Пример заразителен. Особенно дурной.

В первой половине 90-ых Шымкент и область серийные разбои. Зачинателями массового движения по отъему лишней собственности у населения были местные и заезжие чеченцы. Шел массовый отъезд казахстанских немцев в Германию и предприимчивые горцы решили, что настало время радикально поправить свое материальное положение. Начали с периферии. Комбинация была элементарной и практически беспроигрышной. День отъезда очередной семьи эмигрантов был известен в селе даже самой нелюбопытной курице. Люди продавали дома и имущество нажитое за полвека жизни в Казахстане, устраивали прощальные посиделки. Да и оформление документов на отъезд скрыть было нереально. Ближайший банк, в можно было бы сдать на хранение деньги и ценности в те времена находился в Женеве. Так что вся наличность у отъезжающих гарантировано находилась дома. Группе вооруженных единомышленников оставалось только дождаться поздней ночи, коротким штурмом завладеть мирным жилищем, обездвижить владельцев и заставить показать где деньги лежат. У сельских милиционеров ни транспорта, ни бензина. Да и пока хозяева освободятся, доберутся до телефона, пока милицейский наряд доберется на своем драндулете за несколько десятков километров, разбойники успеют скрыться в безопасные места.

Этнические разбойные группы бесчинствовали несколько лет, но постепенно были все таки переловлены. Да и кормовая база резко сократилась — уехали наши земляки-немцы. Но общественный резонанс от их бурной деятельности вызвал волну подражательства. Здесь уже действовал настоящий интернационал и жизнь сотрудников УР занимавшихся раскрытием разбойных нападений стала разнообразной до предела.

Маска ум не заменит. Но срок увеличит

Выезжаем с группой на место разбойного нападения. Время для налета стандартное — от двух до четырех ночи. В армейском карауле это называется «волчья смена». У людей штатских — самый крепкий сон. Обычная городская квартира достатка слегка выше среднего. Дома была одна девочка-подросток. Родители то ли в командировке, то ли на даче. Осмотр плюс успокаивающая терапия для перепуганного до полусмерти ребенка. Примет не помнит, сколько было нападавших не заметила. В общем, сопли, слезы и полная потеря ориентации во времени и пространстве. Ближе к утру драйва нам добавил прибывший к шапочному разбору отец семейства. Стандартный набор: «Никого не найдете, ничего не вернете, не мучайте бедного ребенка расспросами» и сразу, без перехода: «Найдете этих мерзавцев моя благодарность не будет иметь пределов». В общем тоска зеленая, перспектива еще одного висяка на отдел и удовольствия выслушивать от начальства, какой ты не такой.

Удача любит терпеливых

Правда, иногда терпеть им приходится слишком долго. Нам повезло. В Енбекшинском ОУР, на территории которого произошло нападение, служил заместителем человек уникальных аналитических способностей и, что еще важнее, не менее уникальной настойчивости. Закир Ниязшин с первых дней службы в отделе занялся формированием и систематизацией картотеки правонарушителей. Добился того, что все доставленные в райотдел, по любым причинам, проходили через его кабинет, фотографировались и дактиласкопировались.

Отпоенная нами чаем и успокоившаяся девчушка кстати вспомнила, что у одного из разбойников в прорези маски она заметила шрам. Через час просмотра картотеки нашли кандидата вполне соответствующей биографии и образа жизни. Еще через час, едва рассвело, задержали его с несколькими подельниками на квартире сестры. Там же обнаружили часть вещей. Еще не распакованных. Ребята честно отдыхали после ночных трудов и сортировку-дележку отложили до утра. Тут мы им как могли помогли. На эту же квартиру, пока шел обыск, приехали еще четверо из группы на такси и тоже с вещами. Их присовокупили к задержанным и занялись таксистом.

Синий, зеленый, какая мне разница!

Водитель оказался парень толковый. Адрес, на который заезжали по пути клиенты срисовал отлично. Издалека показал: «Зеленые ворота, калитка открыта». Дальше все очень быстро — врываемся в дом, кладем личиком в ковер какого-то парня и требуем, чтобы он выдал краденные вещи. Клиент мычит и не телится. Коллеги в азарте начинают слегка нервничать. Беглый осмотр никаких признаков криминала не обнаруживает. Ситуацию проясняет опять Закир. Звенящим шепотом мне на ухо: «Уходим, это не тот дом!». Командую остальным: «Все назад!». Короткая немая сцена и гости стремительно покидают помещение. На бегу бросаю парню: «Прости братишка, ошибочка вышла» и под его «Ну вы, блин даете!» сматываюсь.

Все было просто. Толковый таксист в цветах разбирался так себе. Для него, что синий, что зеленый, все едино. Ну и промахнулись мы воротами. Ошибку исправили, что искали обнаружили, перед безвинно пострадавшим извинились уже по всей форме. Парень нас даже чаем напоил: «Без обид, ребята. Таких приключений у меня еще не было. А работаете вы классно!».

Не считая прокола с цветами, везение нам не изменяло трое суток. Задержали всю группу, около двадцати человек. Раскрыли семнадцать разбоев. Райотдел еще долго напоминал барахолку. Столько вещей было изъято и по мере завершения следственных действий возвращалось здесь людям.

И. Лунин

Друзья и коллеги, всех со 100-летием нашего УР!