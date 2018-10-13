13-14 октября в Туркестанской области ожидается усиление ветра с порывами до 28 м/с.
12 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление северного ветра до 15−20 метров в секунду.
В Уральске в этот день ожидается усиление северного ветра, порывы до 18 метров в секунду. С 12 по 14 октября в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки, в горных районах сильные (дождь с переходом в снег).
«13 октября в Жамбылской области ожидается юго-западный ветер местами 15−20 метров в секунду, порывы 23−28 метров в секунду, на юго-западе — до 30. 14 октября понижение температуры воздуха днем до 5−10 тепла. 13 октября в Кызылординской области местами ожидается северо-западный ветер 23−28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. Вероятность шторма — 85−90 процентов», — говорится в сообщении РГП «Казгидромет».