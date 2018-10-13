13-14 октября в Туркестанской области ожидается усиление ветра с порывами до 28 м/с.

12 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление северного ветра до 15−20 метров в секунду.

В Уральске в этот день ожидается усиление северного ветра, порывы до 18 метров в секунду. С 12 по 14 октября в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки, в горных районах сильные (дождь с переходом в снег).