Глава государства Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» поручил повысить с 1 января 2019 года минимальный размер заработной платы.

В связи с этим под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось селекторное совещание по реализации Послания Главы государства в части повышения доходов населения и совершенствования системы оплаты труда.

На совещании руководители министерств и структур, ответственных за социальную сферу, высказали предложения по повышению заработной платы. Кроме того, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил министерствам труда и социальной защиты населения, информации и коммуникаций, акимам областей и гг. Астана, Алматы, Шымкент обеспечить надлежащий контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении низкооплачиваемых категорий работников, принять меры для повсеместной разъяснительной работы.

Вместе с тем, на селекторном совещании аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев отметил, что в регионе принимаются конкретные меры по выполнению поручений Президента Казахстана по повышению заработной платы.

По словам главы региона, на сегодня в 9 798 предприятиях области трудятся 105 811 человек, из них 13 674 (12,9%) рабочих получают заработную плату ниже 42 500 тенге. Эти данные были выявлены в результате специального анализа, проведенного акиматом области. Помимо этого, в государственных бюджетных учреждениях области 52 170 работников получают заработную плату ниже 42 500 тенге.

«На данных предприятиях и в учреждениях была проведена агитационная работа по реализации Послания Главы государства, в результате которой 88 предприятия намерены повысить заработную плату с 1 января 2019 года. В дальнейшем работа в данном направлении будет продолжена». — подчеркнул Ж.Туймебаев.

Стоит отметить, по инициативе акима области в правительственном селекторе приняли участие около 20 руководителей крупных и средних предприятий региона. Один из них — генеральный ди⁠ректор АО «Кентауский трансформаторный завод» Хайрулла Кожабаев — сообщил, что на предприятии готовы повысить среднюю заработную плату на 40%.

В целом, на сегодняшний день на 88 крупных и средних предприятиях и учреждениях региона проведены разъяснительные работы и переговоры, в том числе большинство руководителей подтвердили готовность повысить заработную плату работникам. Работа по повышению заработной платы работников будет продолжена и на других предприятиях.

Пресс-служба акима Туркестанской области