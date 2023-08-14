Зарплаты педагогам увеличат на 2,5 раза с 1 сентября

Министерство просвещения сообщили о повышении зарплат педагогам с начала нового учебного года, передает OTYRAR.

Казахстанские педагоги начнут зарабатывать на 30% больше. Зарплату учителям повышают с целью привлечь в профессию больше кадров. Сейчас их число по стране составляет 97 тысяч.

С тех пор как в стране по поручению Президента начали повышать статус педагога, были пересмотрены квалификационные требования для педагогических колледжей. Всего в этом году курсы повышения квалификации пройдут более 20 тысяч педагогов дошкольного образования.

с 1 января 2023 года на 25 процентов увеличились зарплаты воспитателей детских садов, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования.