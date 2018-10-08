В Шымкенте разъяснили Послание президента в новом формате.

Его особенностью стало то, что о важном документе говорили непосредственно руководители управлений, которые не только делились своим мнением, но и озвучили конкретные планы в соответствии с пунктами Послания. Причем многим из них пришлось выступать перед такой серьезной аудиторией впервые: как отметил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, такая форма оптимальна для того, чтобы новые руководители наконец заявили о себе и почувствовали ответственность возложенных на них функций.

Речь, в частности, шла о развитии бизнеса и туризма, улучшении коммунальной инфраструктуры, строительстве школ и детских садов, повышении качества государственных услуг и поддержке молодежи.

К примеру, руководитель отдела предпринимательства и индустриально-инновационного развития Асет Абдраханов рассказал об итогах реализации в Шымкенте программы «Дорожная карта-2020». По его словам, она позволила создать в городе тысячи новых рабочих мест, и работа в этом направлении будет продолжена.

А по информации руководителя управления образования Акерке Абылайхан, в следующем году в Шымкенте начнется строительство 10-ти школ: две из них будут построены на средства местного бюджета, остальные – за счет республиканского.

«Мы с воодушевлением восприняли новость о том, что расходы на образование, науку и здравоохранение будут доведены до 10% от ВВП, — сказала А. Абылайхан. – Шымкенту нужны новые детсады и школы. Но особо радостно от того, что в следующем году будет принят Закон «О статусе педагога», который должен предусмотреть все стимулы для учителей, сократить нагрузку и оградить от непредвиденных проверок».

О развитии коммунального сектора доложил руководитель управления ЖКХ Нурлан Аманкулов. По его итогам аким Шымкента поручил довести охват населения канализации до максимального уровня.

«Практически все население Шымкента обеспечено питьевой водой, — однако канализация есть лишь у 46 процентов населения, — констатировал Г. Абдрахимов. – Это значит, что половина горожан сливает воду либо в реки, либо прямо во дворы. Это не соответствует стандартам мегаполиса».

Глава города также поручил рассмотреть вопрос организации семейных амбулаторий руководителю управления здравоохранения Нурлану Касымову.

«На первых этажах новых многоэтажных домов должны быть семейные амбулатории, — сказал аким. – Такая практика существует в европейских странах. Это очень удобно: заболело у ребенка горло – спустился на первый этаж. А в больницу и поликлинику нужно обращаться по более серьезным причинам, тогда и очередей там не будет».

К слову, по прогнозам Н. Касымова, уровень охвата населения одним участковым врачом планируется снизить с 2080 человек до 1700, а уже в 2019 году все городские медицинские учреждения будут переведены в цифровой формат.

О необходимости оказания услуг в электронном формате говорил и руководитель аппарата акима города Еркегали Алимкулов. В этой связи аким Шымкента поручил ускорить процесс цифровизации и тесно сотрудничать в этом направлении с недавно созданной СПК «Shymkent».

По планам руководителя управления ПТиАД Куатжана Жуматаева, в следующем году начнется продолжение строительства проспекта Кунаева и реконструкция объездной дороги А-2. Готова проектно-сметная документация и на ремонт 350 улиц на более чем 20 миллиардов тенге.

Кстати, особо отметил аким Шымкента и пункт Послания главы государства о снижении формализма и бюрократии в госорганах:

«Меньше заседаний – больше работы! Решайте вопросы по телефону».

В ходе встречи руководителям всех управлений был дан ряд поручений, способствующих улучшению жизни в мегаполисе. К слову, аким Шымкента дал также задание популяризировать новую жилищную программу «7-20-25» — на участие в ней в банки поступило лишь 38 заявлений.