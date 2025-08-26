Президент Казахстана 8 сентября выступит с ежегодным Посланием народу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября на совместном заседании обеих палат парламента выступит с ежегодным посланием народу Казахстана.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат Парламента», – сообщил в своём Telegram-канале советник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.

Напомним, в прошлом году глава государства выступил с традиционным посланием 2 сентября. Оно было посвящено социально-экономическому и политическому развитию Казахстана.