Американские туристы, посетившие Казахстан, делятся своими яркими впечатлениями от путешествия по нашей стране.

При этом они обращают внимание и на некоторые трудности, с которыми приходится сталкиваться гостям Казахстана, сообщает собственный корреспондент «Хабар 24» в США Майра Абдрахманова, передает 24.kz.

Но американский бизнесмен Дэвид Валера, который привез этим летом в Казахстан 38 туристов из Японии, Испании и США, уверен, что все вопросы решаемы, если правильно направить инвестиции и сотрудничать с такими энтузиастами, как он. Тему продолжает наш собственный корреспондент в США Майра Абдрахманова.

Успешный американский бизнесмен Дэвид Валера каждое утро спешит в свой офис в знаменитом Рокфеллер центре Нью-Йорка. Часть своего основного рабочего графика он посвящает проектам в Казахстане. И речь не идет о каких-то грандиозных, коммерческих планах с предвкушением большой прибыли. Все банально просто. Дэвид хочет расширить количество таких же энтузиастов и чудаков, как его называют некоторые американцы, и привезти их в нашу страну.

Первый такой тур прошедшим летом успешно состоялся, однако появились и конкретные рекомендации. Дэвид Валера, организатор туров из США в РК: — Казахстан – это страна, которая может предложить много позитивного. И я рад, что все мои первые гости очень впечатлены вашей страной и невероятно счастливы. Однако я считаю, вам необходимо улучшить сферу туризма. Должно быть больше инвестиций в транспортную инфраструктуру.

К примеру, нам нелегко было добраться до Катон-Карагая. Мы постоянно пользовались услугами разных водителей. Мне кажется, в будущем желательно создавать железнодорожное сообщение, пустить скоростные комфортабельные поезда. Также надо улучшить инфраструктуру в Боровом. Это тоже популярное место для туристов.

Американцы отказались от традиционных маршрутов для туристов в Казахстане. Они не стремились останавливаться в дорогих и роскошных отелях, посещать известные столичные достопримечательности. Их интересовала экзотика и жизнь за пределами крупных городов, исторические памятники и природные ландшафты. Они посещали сельские школы и побывали на казахских свадьбах.

Дэвид Валера, организатор туров из США в РК: — Мы посетили Катон-Карагай, Боровое, Астану, Алматы, Мерке, Шымкент, Усть-Каменогорск, Туркестан. Все эти места познавательные с великолепной историей, которая интересна туристам. Еще я думаю, что необходимо улучшить сервис в ваших отелях. Надо побольше англоговорящего персонала. Хотелось бы познать колорит и культурное разнообразие, когда туристы только приземляются у вас. Вместо 50-ти таксистов, которые кричат со всех сторон: «Вы хотите такси», мы желали бы видеть людей в традиционных национальных костюмах или играющих на домбре.

О том, что Дэвид Валера везде и всюду говорит про Казахстан, знают теперь не только его друзья. Вначале они не понимали, почему Дэвид называет себя казахом и все время рвется в наши края. Теперь и местный американский телеканал заинтересовался его рассказами.

Он с необыкновенной любовью делится впечатлениями о Казахстане и даже готовит бешпармак. В Западном полушарии он не говорит о проблемах туризма в Казахстане, однако нам откровенно заявил.

Дэвид Валера, организатор туров из США в РК: — Я верю, что ваше правительство делает многое для привлечения туристов в Казахстан. Тем не менее, эта индустрия новая для вашей страны, и я думаю, что правительство должно обращать внимание и тесно работать с такими, как я, которые инвестируют собственные средства и привозят американцев в вашу часть света. Это гораздо лучше, чем тратить огромные деньги на рекламу туризма в Казахстане.

Среди вызовов для туризма в Казахстане Дэвид назвал долгое обслуживание в ресторанах и отсутствие придорожного сервиса на больших трассах. Дэвид Валера, организатор туров из США в РК: — К примеру, я ехал из Шымкента в Туркестан или из Астаны в Боровое. По дороге должны быть комфортные 2-3 стоянки с полным сервисом, чистыми туалетами, кафе, где можно покушать горячую еду, как пасту, бургер или ваше национальное блюдо.

Мы видели только маленькие заправки, где продаются картофельные чипсы, кофе и что-то всухомятку. И уровень сервиса в ваших ресторанах также оставляет желать лучшего. Когда мы посетили несколько ресторанов, мы потеряли много времени в ожидании наших блюд.

На днях Дэвид Валера вновь отправится в Казахстан. Он называет нашу страну вторым домом. Американский чудак собирает новую группу туристов в наши края и мечтает о скорейшем открытии прямых авиарейсов.