Бабушки-близнецы из Шымкента стали звездами Facebook

70-летние Фатима Исакова и Зауре Беркимбекова оказались самыми возрастными пользователями Facebook в Казахстане, пишет 365info.kz с ссылкой на издание «Замана».

Обе бабушки – многодетные матери, у каждой более 20 внуков. В беседе с корреспондентом издания они поделились, с чего началось их знакомство с интернетом и как они подружились с социальными сетями.

Как мы подружились с Facebook

«В прошлом году на день рождения дети подарили мне смартфон. Поначалу новый телефон показался неудобным. Но что делать, раз подарили, нужно пользоваться.

И я взялась за дело. Пару раз попросила взрослого внука показать, как пользоваться подарком, остальное освоила сама.

Увлеченная новым хобби, я даже привлекла к этому занятию свою сестру-близняшку Фатиму. Научила ее всему, что успела узнать.

Каждый раз, открывая для себя что-то новое, радовалась, будто это сделала сама. Особенно была довольна, когда зарегистрировалась в Facebook. Я будто помолодела.

Узнав из рассказов внука Дастана, дочерей Даны, Амины и сына Али, насколько интересна эта сеть, решила тоже присоединиться. В начале года я открыла собственную страницу и со временем обрела друзей в разных регионах страны. Иногда общаюсь с ними, делюсь своими новостями. Очень радуюсь, когда встречаю среди них пожилых людей. Так я стала участницей различных групп. Пока у меня не так много друзей. Однако планирую повысить свою активность и довести их количество до 5 тысяч человек, – рассказывает Зауре апай.

Однако бабушки-близняшки признаются, что их огорчают слишком открытые фото и вульгарные записи отдельных пользователей.

Фатима апай не любит искусственной красоты полуобнаженных девушек, нарощенных бровей, надутых губ и признается, что не устает делать им замечания.

Бабушки охотно делятся с пользователями своими знаниями, жизненным опытом и призывают всех быть терпимыми и терпеливыми.

— Сначала наши друзья-современники призывали нас отказаться от нового увлечения. Утверждали, что «это забава для молодых». А сегодня сами присоединились к нам и стали активными пользователями Facebook. В первое время мы радовались, что видели новости и фотографии своих близких и друзей. Оказывается, ставить «лайки» настолько интересно, что, увлекшись новым хобби, «лайкали» и свои фото. Заметив это, одна из дочерей сказала, что ставить «лайки» себе не надо, это неправильно. После этого мы перестали так делать.

Увидев, как внуки с головой уходят в телефон, мы задумались, может быть они берут пример с нас? Тогда стали ограничивать себя, чтобы оградить их от дурного воздействия всемирной паутины, – признается одна из близняшек, Фатима апай.

Но сестры-близнецы признаются, что новые увлечения имеют и негативные стороны.

«Смартфоном нужно пользоваться эффективно, нельзя уходить в него с головой. Это должен знать каждый родитель», – говорят звезды интернета Фатима и Зауре.